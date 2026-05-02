Engelli genci benzinle yakmıştı: Cani sanığa 18 yıl hapis cezası!





İNDİRİM UYGULANMAKSIZIN 18 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mert Açıkça'nın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce müebbet hapis cezasına, ardından, suçun 'teşebbüs' aşamasında kaldığı gerekçesiyle bu cezasının taktiri indirim uygulanmaksızın 18 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ahmet Sanduvaç 'mağdur', Mehmet Nuri Sanduvaç 'müşteki', Mert Açıkça ise 'sanık' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, müştekinin olay nedeniyle şikayetçi olduğu, şüphelinin savunmasında yüklenen suçu inkar ettiği, şüphelinin, mağduru canavarca hisle ve silahtan sayılan benzin ve ateşle yakarak hayatını tehlikeye soktuğu, mağdurun yüzünün sürekli değişikliğe, duyularının ve organlarının işlevini sürekli yitirilmesine neden olacak şekilde yaralandığı vurgulandı. İddianamede, sanığın üzerine atılı ağırlaşmış suçu işlediği, şüphelinin eyleminin müşteki ve tanık anlatımları, tedavi evrakı, hekim raporları, kolluk tutanakları ve dosya kapsamından sabit olduğu, üzerine atılı suçtan hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu aktarıldı. Öte yandan iddianamede, Adli muayene raporunda, mağdurun yaralanmasının organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi hususunda kişinin on sekiz ay sonra muayene edildiği de aktarıldı.