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Giriş Tarihi: 13.11.2022 12:06 Son Güncelleme: 13.11.2022 12:35

Engelli gencin milletvekili olma hikayesi film oldu! Tarladaki yangından meclis sıralarına…

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatı film oluyor. Engelli bir çocuğun milletvekili olmasına uzanan müthiş bir başarı hikâyesini anlatan filmin önemli bir kısmının çekimi tamamlanırken, TBMM’de geçen kısımlar ise kısa süre içerisinde çekilecek.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Engelli gencin milletvekili olma hikayesi film oldu! Tarladaki yangından meclis sıralarına…

Engelli bir birey olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesi, "Buğday Tanesi" ismi ile beyaz perdeye aktarılıyor. İstanbul'da çalışan ancak yazları memleketleri olan Erzincan'a giden bir ailenin çocuklarının tarlada yaşadığı hazin olayla başlayan hikayeyi konu alan Buğday Tanesi, çocuğun Refahiye Devlet hastanesinde verdiği 41 günlük yaşam mücadelesini ve engelli kalışını içeriyor.

Filmde canlandırılan Serkan Bayram, engelli kalışı sonrasında yaşıtlarıyla okula gidiyor ve hukuk fakültesini bitiriyor. Hakim olmak için can atan Bayram, mülakat sırasında vücut bozukluğuyls ilgili madde dolayısıyla eleniyor. Yaşadığı çeşitli problemler sonrasında insanların içine çıkmamayı düşünen Serkan Bayram'ın, yurt dışına gitme düşüncesi ve "Engelliye kız verirler mi?" sorusu yürekleri dağlıyor.

Ne olursa olsun hayattan kopmayan Serkan Bayram'ın hikayesinin anlatıldığı film kapsamında, önce avukat daha sonra ise AK Parti Erzincan Milletvekilliğine uzanan yolu anlatılıyor.

Bayram, vekil seçildikten sonra kendi başından geçen ve belkide geleceğini etkileyen engellilerin hâkim ve savcı olmasını engelleyen yasanın değişmesini sağlıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili avukat Serkan Bayram'ın hayatının anlatıldığı, "Buğday Tanesi" filminde Bayram'ı Kutsi canlandırıyor. Film kadrosunda Kutsi'nin yanı sıra Erkan Bektaş ve Yeliz Akkaya gibi isimler de yer alıyor. Müziklerini Yıldıray Gürgen'in yaptığı filmin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul AKM'de galası yapılacak. Filmden gelen gelirlerle ise İstanbul'da Engelli Yaşam ve Kültür Merkezi kurulacak.

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Engelli gencin milletvekili olma hikayesi film oldu! Tarladaki yangından meclis sıralarına…
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