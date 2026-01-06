Engelli oğluna bebek gibi bakıyor

Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan ve 40 yıl önce eşini kaybeden 82 yaşındaki Emine Üstündağ, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olan 61 yaşındaki oğlu Yaşar Üstündağ ile hayata tutunuyor. Kendisinin de yaşlılığına bağlı sağlık sorunları olmasına rağmen, yürüme ve konuşma kabiliyeti bulunmayan engelli oğlunun eli ayağı olan anne Üstündağ, adeta bir bebek gibi bakıyor. Gece-gündüz demeden oğlunun bakımını üstlenen anne, azmiyle ilçedeki vatandaşlara örnek oluyor.

İskilip Belediyesi tarafından yemek ihtiyacı karşılanan anne ve oğluna kaymakamlık tarafından ev temizliği desteği sağlanıyor. Ölene kadar oğluna bakmaya devam edeceğini söyleyen Emine Üstündağ, "Eşimiz, dostumuz, gençlerimiz sık sık geliyor, oğlumun yanına oturuyor, onu seviyorlar. Hep birlikte vakit geçiriyoruz. Ben oğluma, yavruma severek bakıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Doğal gazımızı da hayırseverlerin desteğiyle taktırdık. Kolum kırık olduğu için üzerini değiştirirken zorlanıyorum ama yine de yardım ediyor, oğlumu giydiriyorum. Bazen kapının önüne çıkarıyorum, yavaş yavaş dolaştırıyorum. Geceleri üç dört kere uyanıyorum, 'anne, anne' diye sesleniyor. Anne Üstündağ, "Şimdi pazara da gidemiyorum. Değnekle dayanarak ileriye gidiyorum, oradan karşıya gidiyorum daha sonra da eve geliyorum" dedi.