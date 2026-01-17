Engelli personele mobbing zulmü

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK'ta 22 yıl çalışan engelli personel Saim Bektaş, iddiaya göre mobbinge uğradığını ileri sürerek geçtiğimiz yılın eylül ayında işten çıkarıldığını öne sürdü. Aldığı kalp yetmezliği raporuna rağmen kendisinin ısrarla uygunsuz işlere verildiğini ve bunu valiliğe şikâyet ettiği için işten çıkarıldığını iddia eden Bektaş, "Ben sağ elden ortopedik engelliyim. 2 defa engelli durumumu aşan işler verildi. İSPARK A.Ş'de gelir kadrosunda çalıştım. CHP seçimleri aldıktan sonra görev yerimi değiştirdi. Burada engel durumumu aşan işler verildi. Bu durumu haksız bulduğumdan dolayı valiliğe şikâyet ettim. Bunun için görev yerim defalarca değiştirildi" dedi.