Engelli yerine park etme cezası 2022: Engelli park alanına park etmenin cezası ne kadar, kaç TL?

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de engelli vatandaşların günlük yaşama daha kolay adapte olabilmelerini sağlayan birtakım tedbirler alınır. Otomobillerin günlük yaşamda önemli bir yer tuttuğu günümüzde, bu tedbirlerden biri de otoparklarda engellilere ayrılan park yerleridir. "Engelli yerine kimler park edebilir?" sorusuna verilecek olan yanıt, yönetmelikçe belirlenmiştir. Otopark Yönetmeliğine göre, otoparklarda her 20 park yerinin 1 tanesi engelli park yeri olarak ayrılmak zorundadır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 61'nci maddesine göre ise engelliler için ayrılan otopark yerlerine engelli olmayan vatandaşların araç park etmesi durumunda, ilgili şahıslara trafik cezası uygulanır. Yine aynı kanun maddesine göre, engellilere ayrılmış yerlere araç park edenlere uygulanacak ceza, normalde yanlış yere park edenler için belirlenen miktarın iki katı olarak uygulanır.

ENGELLİLERE AİT ALANLARA PARK ETMENİN CEZASI

Engellilere ayrılan araç park yerlerine engelli olmayanların park etmesi, yasal olarak cezalandırılmaktadır. Karayolları Trafik Kanunu gereğince uygulanan bu cezanın miktarı, 2021 yılında 288 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Tüm trafik cezaları gibi engelli yerine araç park etme cezası da erken ödenmesi durumunda yüzde 25 oranında indirimli ödenmektedir.

ENGELLİ YERİNE PARK CEZASI İPTALİ

Engellilere ayrılmış park yerlerine engelli olmayan vatandaşların araçlarına park etmeleri yasayla yasaklanmıştır ve para cezası uygulanmaktadır. Yasal olarak düzenlenmiş bir konu olduğundan, engelli yerine park eden engelli olmayan kişilere uygulanan trafik cezasının iptali mümkün değildir.

ENGELLİ YOLUNA PARK CEZASI

Şehirlerdeki yollarda ve kaldırımlarda engellilerin kullanımına ayrılmış olan kısımları kapatacak ve engelli vatandaşlarımızın geçişine engel olacak şekilde araç park edenlere de yanlış yere park ettikleri için trafik cezası uygulanır. Hatalı park cezası 2021 yılında 144 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Erken ödeme durumunda yüzde 25 indirimli olarak ödenir.

ENGELLİ YERİNE PARK İHBAR HATTI

Otoparklarda engellilere ayrılan park yerlerine park eden araçlarla ilgili şikâyetlerimizi iletebileceğimiz merci, Emniyet Teşkilatı'dır. Böyle durumlarla karşılaştığımızda, 155'i arayarak engelli yerine park eden araçların yer ve plakalarını bildirmek suretiyle ihbar edebiliriz.