Engellilere engelsiz şarj projesi tamamlandı

Kağıthane Belediyesi ev sahipliğinde, İstanbul Valiliği ile Açık Veri ve Teknoloji Derneği iş birliğiyle "Engelsiz Şarj" projesi hayata geçirildi. Açık veri temelli ve ücretsiz akıllı telefon uygulaması olarak geliştirilen projeyle bedensel engelli bireyler, İstanbul'da akülü tekerlekli sandalyelerini şarj edebilecekleri en yakın istasyonları harita üzerinden görüntüleyebilecek. Programda konuşan Vali Gül erişilebilirliğin herkes için temel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Geliştirilen uygulamanın şehir içi ulaşımda önemli bir kolaylık sağlayacağını belirten Gül, "Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız bulundukları konumdan en yakın şarj istasyonuna kolaylıkla ulaşabilecek. Kâğıthane'deki bir vatandaşımız başka bir ilçeye gittiğinde ya da farklı bir ilçeden gelen vatandaşımız Kâğıthane'de hiçbir yönlendirmeye ihtiyaç duymadan şarj noktalarına erişebilecek. Ücretsiz ve herkesin kullanımına açık olan bu sistem, erişilebilirliği artıran önemli bir adım" diye konuştu.