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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Engelsiz Hayat’a tam destek

Engelsiz Hayat’a tam destek
Serebral Palsili Çocuklar Derneği'nce Emine Erdoğan'a okulların serebral palsili (beyin felci) bireylerin eğitim ve sosyal hayata katılımlarına uygun hale getirilmesi için hayata geçirilen proje hakkında bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, serebral palsili ve engelli bireylerin eğitim ve sosyal hayata katılımları için uygun hale getirilmesi amacıyla hazırlanan Doğudan Batıya Engelsiz Hayat Projesi'ni çok önemli gördüğünü, projenin 81 ile yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, projenin Milli Eğitim Bakanlığı'nca ele alınarak ülke geneline yaygınlaştırılmasının önemine işaret ettiğini belirtti. Projeye ilişkin bilgi veren SERÇEV Genel Sekreteri Edibe Sinem Ersoy ise hedeflerinin bu çocukların normal gelişim gösteren kendi akranlarıyla eşit şartlarda eğitim alabilmesi olduğunu belirtti. Okullarda rampaların olmaması, kapıların tekerlekli sandalye geçişine müsaade etmemesi, özel eğitim alması gereken öğrencilere uygun sınıfların bulunmaması, bu öğrencilerin sosyalleşecekleri özelleştirilmiş alanların yer almaması gibi fiziksel engellerin bulunduğunu dile getiren Ersoy, hazırlanan projeyle bu engellerin aşılmasının amaçlandığını dile getirdi.

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Engelsiz Hayat’a tam destek
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