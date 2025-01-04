Engin Pehlivanlı: "Birlik ve Beraberlik için son hazırlıklar tamam”

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Engin Pehlivanlı, 8. Olağan İl Kongresi öncesi hazırlıkları yerinde inceledi. 5 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Başpınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kongre için ekip arkadaşlarıyla birlikte çalışmaları denetleyen Pehlivanlı, hazırlıkların tamamlandığını belirterek tüm Kırıkkalelilere çağrıda bulundu.

Kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılım sağlayacağına dikkat çeken Pehlivanlı, "Kongremiz için tüm detayları titizlikle planladık. Salonda gerekli düzenlemeleri yaparak, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni bir heyecan ve birlik ruhuyla kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu önemli buluşmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum" dedi.

Kongreye yoğun bir katılım beklediklerini ifade eden Pehlivanlı, AK Parti teşkilatının Kırıkkale'de her zamanki gibi güçlü bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. "Kongremiz, birlik ve beraberliğimizin yeniden teyit edileceği, halkımıza hizmet yolunda yeni adımlar atacağımız bir dönemin başlangıcı olacak" diyen Pehlivanlı, hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirtti.