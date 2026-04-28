Engir Gölü’ne can suyu

Kayseri'de hayata geçirilen 70 milyon TL'lik yağmur suyu kolektör ve şebeke hattı projesiyle kent altyapısı güçlendirilirken, Engir Gölü'nün ekolojik yapısının da desteklenmesi hedefleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilyurt Mahallesi'nde yapımı süren projeyi yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, yatırımın hem kenti yoğun yağışlara karşı daha dirençli hale getireceğini hem de bölgenin doğal değerlerinden biri olan Engir Gölü'nün ekolojik yapısını güçlendireceğini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı kapasitesini artırmaya yönelik yatırımları kapsamında yürütülen proje, Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde hayata geçiriliyor.

3 BİN METRELİK HAT

Yaklaşık 70 milyon TL maliyetle hayata geçirilen proje kapsamında, toplam 2 bin 989 metre uzunluğunda ve 1200 mm çapında betonarme borularla yağmursuyu kolektör hattı inşa ediliyor. Ayrıca yağmur suyu deşarjı, Sivas–Kayseri karayolu ve demiryolu hattının altından yatay delgi yöntemiyle geçirilerek Engir Gölü'ne ulaştırılacak. Bu kapsamda 125 metre uzunluğunda çelik boru içerisinden geçirilen borularla sistem güçlendirilirken, bölgenin drenaj altyapısı modern mühendislik kriterlerine uygun hale getiriliyor.

EKOLOJİK DENGEYE KATKI

Proje sayesinde yüzeysel akışlar, kontrollü şekilde drenaj sistemi aracılığıyla 4 bin yıllık geçmişiyle pek çok kuş türüne yuva olan Engir Gölü'ne iletilecek. Proje ile göle ulaşan su miktarı artırılarak doğal yaşamın desteklenmesi hedefleniyor.