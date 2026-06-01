Enişte cinayetine ağırlaştırılmış müebbet talebi

İstanbul Üsküdar'daki bir akaryakıt istasyonunda eski eniştesi iş insanı Ali Bayraktar'ı (67) tabancayla vurarak öldüren Murat Gölbaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Olay, geçtiğimiz yıl Kısıklı'daki bir benzin istasyonunda meydana geldi. Araç içinde eniştesini vuran Gölbaş, savunmasında silahın maktule ait olduğunu ve aralarındaki boğuşma sırasında kazara ateş aldığını öne sürdü. Ancak sanığın telefonunda yapılan incelemeler bu iddiayı çürüttü. Ses kayıtlarında, Ali Bayraktar'ın olay öncesinde sanıkta bulunan silahını geri istediği, Gölbaş'ın ise vermeyi reddettiği belirlendi. Ayrıca kayıtlarda, sanık ile maktulün eski eşinin cinayet planları yaptığına dair konuşmalar da yer aldı.

FİRAR HAZIRLIĞI YAPTI

Kriminal incelemede, olayda kullanılan Beretta marka ruhsatsız silahın yasak nitelikte olduğu saptandı. Sanığın olay sonrası yakalandığı sırada çantasında suç aletiyle birlikte pasaport, 2 bin 800 dolar, çakı, pense ve kilitli poşetler bulunması, savcılık tarafından net bir "kaçış hazırlığı" olarak değerlendirildi. İddianamede, sanığın cezadan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar edilmeyerek, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.