Enişte ile kayınbiraderlerin sopalı kavgası cezaevinde son buldu

Adana'da kamyonetiyle caddede seyir halindeki Uğur B. (42), husumetli olduğu kayınbiraderleri Ramazan G. (37) ve Yusuf G. (31) ile karşılaşınca tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerini sopa, yumruk ve av tüfeğinin dipçiğiyle darbetti. Uğur B.'nin şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi E.B.'yi (42), bir süre önce evden kovduğu için husumetin başladığı ortaya çıktı.

SOPA, TÜFEK DİPÇİĞİ…

Olay, 4 Haziran'da Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. Uğur B. kamyonetiyle caddede seyir halindeyken husumetli olduğu kayınbiraderleri Ramazan G. ve Yusuf G. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyünce motosikletteki kayınbiraderleri, Uğur B.'yi kamyonetinden indirip, sopayla darbetti. Uğur B. ise kamyonetindeki av tüfeğini çıkarıp, dipçiğiyle Ramazan G.'ye vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Uğur B. kamyonetine binip, olay yerinden ayrıldı.

TUTUKLANDILAR

Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ambulansta tedavi edilen Ramazan G. ile Yusuf B. olay yerinde, Uğur B.'yi ise yakın bir sokakta gözaltına aldı. Uğur B.'nin şiddetli geçimsizlik yaşadığı 1 çocuğunun annesi eşi E.B. ile bir süre önce tartıştığı, ailesinin evine gönderince de husumetin başladığı ortaya çıktı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Uğur B., Ramazan G. ve Yusuf G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.