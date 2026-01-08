Enişte katiline dayak indirimi

Kayseri'de tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i tabancayla öldürdükten sonra üzerinden otomobille geçen ve müebbet hapse çarptırılan Yener Koçer dosyanın istinafa taşınması üzerine tekrar yargılandığı mahkemede haksız tahrik indirimiyle 15 yıl hapse çarptırıldı. Yener Koçer'in "Eniştem beni sürekli döverdi. Onu tasarlayarak öldürseydim, sokak ortasında değil eve geldiğinde öldürürdüm" demesi ve dayak olayının kamera görüntüleriyle belirlenmesi üzerine cezada indirim uygulandı.Merkez Melikgazi İlçesi Mim- Sin Şirintepe Mahallesi'nde 3 Mart 2024'te meydana gelen olayda güvenlik görevlisi Yener Koçer, kendisini darp etmeye gelen eniştesini tabancayla vurmuştu. Koçer daha sonra yere yığılan eniştesinin üzerinden otomobille geçerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan Yener Koçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanan ve hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapse mahkûm edilen Yener Koçer'in avukatı dosyası istinafa taşıdı. İstinaf mahkemesi, Yener Koçer'e verilen cezanın fazla olduğunu belirterek kararı bozup yerel mahkemeye iade etti. Yeniden görülen duruşmada savunma yapan Yener Koçer, "Olayı tasarlamadım. Eniştem beni sürekli döverdi. O gün de beni dövmeye gelmiş. Onu tasarlayarak öldürseydim, sokak ortasında değil eve geldiğinde öldürürdüm" dedi. Sanık hakkında kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yener Koçer'i önce müebbet hapse daha sonra haksız tahrik indirimiyle 15 yıl hapse mahkûm etti.