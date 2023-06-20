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Giriş Tarihi: 20.6.2023 08:28

Eniştesini öldürdü

İstanbul Sarıyer’de Yaşar Zevgiligil, (31) kız kardeşine döven eniştesi Sebahattin Altay’ı (26) silahla vurarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan Zevgiligil’in yakalanması için polis araştırma başlattı.

Eniştesini öldürdü

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir süredir evli olan Sebahattin Altay ile eşi İ.A. arasında şiddetli geçimsizlik başlamıştı. Sebahattin Altay, yaşanan kavgalarda eşini darp etmeye başladı. İ.A., ağabeyi Yaşar Zevgiligil'i arayarak eşinin kendisini sürekli dövdüğünü söyledi.



Bunun üzerine Yaşar Zevgiligil, çiftin yaşadığı Çayırbaşı Mahallesi Mezarlık Sokaktaki evlerine gitti. Burada eniştesi Sebahattin Altay'a kardeşini dövmemesi konusunda uyardı. Yaşar Zevgiligil, önceki akşam saat 22.30 sıralarında kardeşi İ.A'dan bir telefon aldı. Kardeşi İ.A., eşinin kendisinin başına silah dayadığını ve çok kötü dövdüğünü söyledi. Aldığı telefonla büyük bir öfkeye kapılan Yaşar Zevgiligil soluğu kardeşinin evinde aldı. Kardeşini evde darp edilmiş halde ağlarken buldu. Eniştesi Sebahattin Altay'la tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Sebhattin Altay, Yaşar Zevgiligil'e hakaret içerikli ağır ifadeler kullandı.



İyice öfkelenen Yaşar Zevgiligil, tabancasını çıkarttı ve Sebahattin Altay'a ateş etti. Vurulan Altay kanlar içinde yere yığıldı. Yaşar Zevgiligil cinayetin ardından kaçtı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye götürülen Sebahattin Altay burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Yaşar Zevgiligil'i yakalamak için araştırma başlattı.

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Eniştesini öldürdü
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