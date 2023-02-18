Enkazda babası ve kardeşini kaybeden liseli Gamze’den halen haber yok

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan asrın felaketi depremlerde en büyük yıkımlarından biride Maraş merkezde gerçekleşti. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği kentte Kayış ailesi de 2 ferdini kaybetti. Merkez Onikişubat ilçesinde bulunan Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Hilal Apartmanı da feci depremde yıkıldı. Apartmanın 4'üncü katında oturan Kayış ailesinin fertlerinden Fatmagül depremden kısa süre sonra sağ olarak kurtarıldı. Anne Ayşegül ise 37'inci saatte ekiplerce sağ olarak kurtarıldı. Ancak baba Fatih ve küçük oğulları Mustafa'nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı.
LİSELİ GAMZE KAYIP?
Arama kurtarma ekipleri tüm aramalara rağmen lise 2'inci sınıf öğrencisi Gamze'nin izine rastlayamadı. Ekipler tüm binayı didik didik arasa da bir sonuç alınamadı. Enkaz çalışmalarının sonuna gelinse de ailenin halen ümidi var. Sömestr tatilinde ailesiyle birlikte İstanbul'dan Kahramanmaraş'a geldiğini belirten Gamze'nin eniştesi Fethullah Badem SABAH'a konuştu. Badem, "Okullar tatil olunca buraya gelip gezdik. Ancak depremden iki gün önce okullar açılacağı için İstanbul'a döndük. Ama acı haberi alınca geri döndük. Gamze'nin annesinin ve ablasının durumu iyi. Babasını ve kardeşini kaybettik. Tüm aramalarımıza rağmen hiçbir şekilde izine rastlayamadık. Enkazda da bulunamadı. Oturdukları daireyi ekipler aradı ama orada da yoktu. Kentteki tüm hastanelere baktık oralarda da bulamadık. Gamze'nin nerede olduğunu bilmiyoruz. Sağ olabileceğine olan inancımız var. Depremden sonra kurtarılıp bir yerlere götürülmüş olabilir" dedi.