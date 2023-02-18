Enkazda babası ve kardeşini kaybeden liseli Gamze’den halen haber yok





LİSELİ GAMZE KAYIP?

Arama kurtarma ekipleri tüm aramalara rağmen lise 2'inci sınıf öğrencisi Gamze'nin izine rastlayamadı. Ekipler tüm binayı didik didik arasa da bir sonuç alınamadı. Enkaz çalışmalarının sonuna gelinse de ailenin halen ümidi var. Sömestr tatilinde ailesiyle birlikte İstanbul'dan Kahramanmaraş'a geldiğini belirten Gamze'nin eniştesi Fethullah Badem SABAH'a konuştu. Badem, "Okullar tatil olunca buraya gelip gezdik. Ancak depremden iki gün önce okullar açılacağı için İstanbul'a döndük. Ama acı haberi alınca geri döndük. Gamze'nin annesinin ve ablasının durumu iyi. Babasını ve kardeşini kaybettik. Tüm aramalarımıza rağmen hiçbir şekilde izine rastlayamadık. Enkazda da bulunamadı. Oturdukları daireyi ekipler aradı ama orada da yoktu. Kentteki tüm hastanelere baktık oralarda da bulamadık. Gamze'nin nerede olduğunu bilmiyoruz. Sağ olabileceğine olan inancımız var. Depremden sonra kurtarılıp bir yerlere götürülmüş olabilir" dedi.