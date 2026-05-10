Enkazdan çıkan mucize çocuk! Umut Eymen’den koruyucu meleğine Anneler Günü sürprizi!

Aradan geçen üç yılın ardından artık amcasına "baba", yengesine ise "anne" diyen 5 yaşındaki Umut Eymen, Anneler Günü için Nuray Tümkaya'nın resmini çizdi. Umut Eymen, küçük elleriyle hazırladığı hediyeyi, koruyucu meleği annesine kondurduğu küçük bir öpücükle verdi. O anlar aile için hem hüzün hem de umut dolu anlara dönüştü.

"BEN ONU DOĞURMADIM AMA O BENİM KALBİME DOĞDU"

Üç çocuk sahibi olduklarını belirten Nuray Tümkaya, Umut Eymen'i yanlarına alma konusunda bir an bile tereddüt yaşamadıklarını söyledi. "Biz 'Umut'u alalım mı?' diye konuşmadık bile. Çünkü o bize kardeşimin, kuzenimin emaneti ve Allah'ın hediyesiydi" diyen Tümkaya, küçük çocuğun hayatlarına yeniden umut olduğunu anlattı. Resmi işlemlerin ardından koruyucu aile olduklarını belirten Nuray Tümkaya, "Ben onu doğurmadım ama o benim kalbime doğdu" sözleriyle duygularını ifade etti.

BİR RESİM VE BİR ÖPÜCÜKLE GELEN MUTLULUK

Yakında 6 yaşına girecek olan Umut Eymen'in artık sevgi dolu bir yuvada büyüdüğünü anlatan Nuray Tümkaya, "Oyuncakları, okulu, abileri ve ablası var. Ama en önemlisi kocaman bir sevgisi var. Deprem onun ailesini aldı ama o bizim hayatımıza güneş gibi doğdu" dedi. Anneler Günü'nün kendisi için artık bambaşka bir anlam taşıdığını dile getiren Tümkaya, küçük Umut Eymen'in çizdiği bir resim ve kondurduğu minicik bir öpücüğün aldığı en kıymetli hediye olduğunu belirterek; "Annelik sadece doğurmakla değil, sevgiyle de oluyormuş. Bunu yaşayarak öğrendim" dedi.

