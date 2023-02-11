Enkazdan çıkan yaralılar erken ve hızlı müdahale ile şifa buldular

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen asrın depreminde devletin Ambulans uçağı ile İstanbul'daki hastanelerine getirilerek tedavi altına alındılar. Bu yaralılardan İstanbul Sağlık Biliimleri Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Çiğli Mahallesindeki 1 katlı evin enkazı altından çıkarılarak getirilen 48 yaşındaki Mesut Renkliöz, hayatında ikinci şansı yaşadığını ve imkanı sağlayan devlete ve doktorlarına teşekkür ettiğini söyledi.

"BU BENİM İÇİN İKİNCİ HAYAT ŞANSI"

Mesut Renkliöz , "Ben Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Çiğli Mahallesi'ndeki köyde tek katlı evde yaşıyorum. Çiftçiyim daha önce hafif şiddetli depremler yaşamıştım. Ama bu farklı oldu Uykudaydım sarsıntı ile birlikte uyandıktan 5 saniye büyük bir sarsıntı ile uyandım hemen kendimi yatak ile masanın arasına attım. Büyük gürültü ile tek katlı evin tavanı üzerime çöktü. Ben yüzüstü olarak yatıp bekledim. Sağ kolum ve sağ bacağım beton parçasının altında kalmıştı.Evin içindeki sobanın kömür tozları da boğazıma kaçmıştı. Nefes almakta da zorluk çekiyordum. O an kurtulamayacağımı düşündüm. Yardım için dualar ettim. Hayatta kalmama ise allahım bana ikinci şans verdi diye düşündüm. 40 saat sonra köydeki sağ kalanlar tarafından enkazın içerisinden çıkarıldım. Devletimiz imkanlarını seferber ederek hemen ambulans uçakla beni İstanbul'daki hastaneye ulaştırıp Türk hekimlerine emanet etti. Doktorlarımızın sayesinde durumum iyiye gidiyor doktorlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

BEN SAVAŞI DA GÖRDÜM FAKAT DEPREM EN KÖTÜSÜ

Kahramanmaraş'ın Şeyh Adil Mahallesindeki 6 katlı apartmanın 2 katında depreme yakalanan 3 çocuk babası bakkal işleten Suriye uyruklu 54 yaşındaki Taha Halife, savaşı yaşadığını bir çocuğunu da savaşta kaybettiğini belirterek depremin savaştan daha kötü ve zor olduğunu söyledi.





Taha Halife, "Apartmanda annemi ziyarete gelmiştim yan taraftaki apartmanda da eşim ve çocuklarım kalıyordu. 3. Kattada abim kalıyordu. Gece çok büyük gürültü ile deprem olunca evin balkonuna koştum o anda bina yan tarafa doğru çöktü. Uçkısımda kaldığım için komşular beni çıkarmışlar. Yaklaşık enkaz altında iki saat kaldım. Eşim ve çocuklarım kurtulmuş. Annem ve abim enkaz altında kalmış. Kendimi adeta rüyada gibi hissediyorum. Savaşı gördüm. Bir oğlumu kaybettim o kadar sıkıntı çektim ama bu deprem savaştan daha zor ve kötüymüş. Komşularımın ve Türk devletinin ve doktorların sayesinde şu an hayattayım. Türk devleti ambulans uçak ve hastane olarak tüm imkanları seferber etti. İnsan olarak değer gördüm. Beni hayatta tuttular. Hepsine şükranlar sunuyorum. Türk devletini ve insanlarını Allah muafak eylesin"dedi.

Kahramanmaraş'tan yaralı olarak getirilen her iki hastaya da erken müdahale yapılmasını sağlayan İstanbul Sağlık Biliimleri Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Toptaş işinde uzman olan hekimler sayesinde erken müdahale ile canların kurtarıldığını söyledi.

"HIZLI TRANSFER YARALILARIN FAYDASINA OLDU. DİYALİZE GİRMEKTEN KURTARDI"

Kahramanmaraş'tan Ambulans Uçakla İstanbul'a zaman geçirilmeden getirilen Mesut Renkliöz ile Taha Halife'nin erken ve hızlı transferinin yapılması ile böbreklerini kaybetme riskinin atlatıldığını ve yapılan tıbbi müdahaleler ile sağlıklarına kavuşturulduklarını belirten Ortepedi Kliniği ve Travmatoloji Kliniği eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yusuf Öztürkmen, iki hastanında taburcu olacak seviyeye getirildiğini söyledi. Hastaneye 10 yaralı getirildiğini 3'ünün taburcu edilip ikisinin ameliyata hazırlandığını belirten Öztürkmen, 6 hastanın bulunduğunu iki çocuğun ise Bakımevinden getirilip tedavi sonrası İstanbul Çocuk Esirgeme Kurumuna gönderileceğini söyledi.

Hızlı transferin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yusuf Öztürkmen, "Depremde 40 saat enkaz altında kömür tozu yutmuş haldeyken kalan Mesut Renkliöz ve Suriye Uyruklu Taha Halife hızlı transfer sayesinde diyalize gerek bırakmamıştır. İyi olmaları yönünde de katkıda bulunmuştur. Mesut Renkliöz enkazda kaldığı 40 saatlik sürede hem susuz hem de sobadaki kömür tozunu solumuş. Eğer geç kalınsaydı. Belki böbreklerinde sıkıntı yaşayıp diyalize mahkum olacaktı. Ama hızlı transfer ve acil müdahale sayesinde durumları daha iyiye gitmiştir. Kol ve bacaklarında ezikler oluşmuş Kan değerleri düşüktü. Hızlı transferin çok önemli faydası oldu. Taha Halife ise Omurunda ve leğen kemiğinde kırıklar vardı. 4 ünite kan verilerek ve yapılan müdahaleler ile toparlandı. Birkaç güne kadar taburcu olacaklar. Ülkemizde yaşanan bu elim deprem olayından dolayı devletin hızlı transferi gerçekleştirmesi ile yaralıların dahada ağır hale gelmesi engellenmiş sağlık durumlarının iyi olmasına katkıda bulunmuştur. Acil müdahale ile birlikte hastanede ayrıca yaralılara Pisikolog ve sosyal hizmet desteği de verilmektedir. Her gün kontrol edilerek sağlıkları takip edilmektedir" dedi.