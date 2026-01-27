Enkazdan çıkıp milli oldular

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Hatay'da farklı mahallelerde yıkılan binaların enkazında kalan Aliye 60, Tuğba 45, Emine ise 15 saat sonra kurtarıldı. Ailelerini, yakınlarını kaybeden kendilerinin ise bacakları ampüte edilen kızlar asla pes etmediler. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından geçen yıl kurulan Ampüte Futbol Kadın Milli Takımı yöneticileri, deprem bölgesinde yaptıkları titiz taramalar sonucunda, ülkenin gururu olacak Emine Baritçi, Aliye Dinç ve Tuğba Akın'ı milli takıma kazandırdı. Dost olan üç genç sporcu, Ampute Kadın Milli Takımının ilk oyuncuları olmanın gururunu yaşıyor.Ampute Futbol Kadın Milli Takımında yer alan Aliye Dinç (20) depreme ailesiyle Hatay'da Sümerli Mahallesi'nde yakalandı. Oturdukları Fakıoğlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu bina altında kalan aileden anne Neslihan (46), abla Elena (20) ile Aliye'nin ikizi Ali Ufuk (17) hayatını kaybetti. Aliye ile babası Sabahattin Dinç 60 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan genç kızın sağ bacağı ampüte edildi. Bir süre hastanede tedavi süreci geçiren Aliye protez bacağına kavuştu. ÇOİM'de fizik tedaviye başlayan genç kız burada fizyoterapistlerinin "Spor yapar mısın? Ampute kadın milli takımı kurulacak" önerisine hiç düşünmeden "Evet" dedi. Milli takıma girmek için çalışmalarına hız verdi. Gösterdiği performansla Türkiye'de ilk kez kurulan Milli Takıma seçildi. Diğer arkadaşlarıyla Milli takımın ilk sporcuları olmanın büyük gururunu yaşadığını dile getiren Aliye, "Hayatıma bir yerden devam etmem gerekiyordu ve bunu sporla yaptım. Takıma girmek için çok çalıştım. O yeşil sahaya adımı attığım an dünyalar benim oldu. Hele bir de ay yıldızlı formayı giyince kendimle çok gurur duydum. Çünkü milli takımımızın ilk kadın oyuncaları olduk. Orta sahada görev yapıyorum. Milli takım için var gücümle çalışacağım" ifadelerini kullandı.Ampute Futbol Milli Takımın diğer oyuncusu 16 yaşındaki oyuncusu Tuğba Akın da enkazdan 45 saat sonra çıkarıldı. Hatay'ın merkez Antakya İlçesi General Şükrü Kanadlı Cadde üzerinde bulunan 4 katlı Irmak Apartmanı'nın 2'nci katında oturan Akın ailesinin binası yıkıldı. Baba Ahmet Akın (50) hayatını kaybetti. Enkazdan ailenin büyük kızı Nurgül (21) , anne Azime 40 saat, kızları Damla ve Tuğba 45 saat sonra çıkarıldı. Tuğba'nın sol ayağı ampüte edildi. ÇOİM'de tedavi gören 9'uncu sınıf öğrencisi Tuğba Akın, "Ampüte kadın futbol takımı olmadığı için basketbola yönelmek istedim. Ancak orada da tekerlekli sandalyeye bağımlı kalacağım için vazgeçtim. Hayallerim gerçek oldu ve kadın milli takım kuruldu. Eğitim kamplarına katıldım ve Milli takıma seçildim. Futbol oynarken her şeyi unutuyorum. Çok azimliyim ve kale hariç takımın her mevkiinde oynuyorum. Milli takımımızın başarısı için canla başla çalışıyoruz" dedi.Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Ceylanlar Köyü'nde yaşayan Baritçi ailesinin oturduğu 3 katlı müstakil ev depremde yıkıldı. Aileden 4 çocuk annesi Zeynep Baritçi (55) hayatını kaybetti. Emine ve babası Mehmet Baritçi 15 saat süren çalışmaların ardından sağ olarak çıkartıldı. Forvet oynadığını kaydeden Emine, "ÇOİM'de ikinci kez yürümeyi öğrendim. Daha sonra başarılı geçen tedavilerimin ardından ben de arkadaşlarım gibi milli takıma katıldım. Kendimi çok güçlü hissediyorum ve özgüvenim arttı. Milli takımın bir parçası olmak gerçekten gurur verici" şeklinde konuştu.