Enkazın karanlığından Türkiye şampiyonluğuna

Asrın felaketinde enkazdan sağ çıkarılan ancak 2 bacağını da kaybeden Kahramanmaraşlı Medine Ocak (13), önce protezlerine kavuştu, sonra "Hayalim" dediği yüzmede Türkiye şampiyonu oldu ve şimdiki hedefi 29 Ocak'ta Antalya'da yapılacak paralimpik yüzme yarışmasında milli takım seçmelerini kazanmak. Depremde babasını kaybeden, annesi ve 3 kardeşiyle yaşamını sürdüren 7'nci sınıf öğrencisi Medine, "Önce protez bacaklarıma kavuştum. Çocuk İyilik Merkezi'nde bana doktorum 'Hayalin nedir?' diye sorduğunda hiç bilmememe rağmen yüzme olduğunu söyledim. Bana yardımcı oldular ve yüzme kurslarına başladım. Önce yüzmeyi öğrendim, geçtiğimiz ay da Sivas'ta düzenlenen Türkiye şampiyonasında 200 ve 800 metrede şampiyon oldum. En büyük hayalim Türk Milli Takım formasını giymek ve ülkemi yurtdışında gururla tanıtmak ve bayrağımızı dalgalandırmak.

'İDOLÜM SÜMEYYE BOYACI'

Depremden 1 yıl sonra ÇOİM'de protezlerine kavuşan Medine önce yürümeye, sonra yüzmeye başladı. Merkezde rehabilite tedavileri sırasında hayallerini sorduklarında yüzme olduğunu dile getirdiğini belirten Medine, "ÇOİM'deki yetkililer beni yüzme kursuna gönderdiler.

Daha sonra taşındığımız Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz benimle yakından ilgilendi. Antrenmanlarımı hiç aksatmadım ve emeğimin karşılığını geçtiğimiz ay Sivas'ta düzenlenen 200 ve 800 metrede Türkiye 1'incisi olarak aldım. Şimdi 29 Ocak'ta Antalya'da yapılacak Milli Takım seçmenlerinde derece yaparak ay-yıldızlı formayı giymek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek olacak. İdolüm ise paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı gibi olmak" dedi