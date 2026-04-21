Enstitü Sosyal’den Söz Varlığı Dijital Platformu

Enstitü Sosyal, 6-10 yaş çocukların dil kullanımını çok boyutlu veri kaynaklarından analiz eden Söz Varlığı Projesi kapsamında geliştirdiği yeni platformunu kamuoyuna tanıttı. Söz Varlığı Dijital Platformu'na ilişkin gösterimin ardından, Enstitü Sosyal Eğitim Araştırmacısı Dr. Özlem Turan moderatörlüğünde, Boğaziçi Üniversitesi Dilbilimi Bölümü'nden Dr. Ümit Atlamaz, İstanbul Üniversitesi Dilbilimi Bölümü'nden Doç. Dr. Mehmet Gürlek'in katıldığı bir panel düzenledi. Yapılan taramanın sonunda 10 milyonluk sözcük havuzuna ulaştıklarını aktaran Turan, "Bundan 15 bin kadar farklı tekil sözcük ve deyim tespit ettik. Bunların her birinin sıklığını keşfettik, yani kaç defa geçtiğini. Her birini bir kavram alanının altında sınıflandırmaya başladık. Bu herkese açık olacak, faydalanılabilecek" dedi. Saha çalışmalarında öğrencilere tema ağırlıklı sorular sorduklarını dile getiren Gürlek de "Sahada gördüğümüz şey yaşayan Türkçeyle ilgili son derece kıymetli veriler. Belirli periyotlarla 'Dilimize hangi sözcükler gidiyor, hangileri çıkıyor?' diye bunu güncelleyeceğiz" diye konuştu.

YAPAY ZEKA KULLANILDI

Atlamaz ise "manuel" olarak tek tek kitapların incelendiğini kaydetti. Kitapların içinde Arapça ve Çince'nin yanı sıra bazen de bozuk karakterlerle karşılaştıklarını anlatan Atlamaz, "Bunları temizledik. Ardından elimize gerçekten metin olduğuna inandığımız sözcükleri sınıflandırdık, isim, eylem, sıfat gibi. 10 milyon sözcüğü tek tek sınıflandırmaya kalksak yıllar alacaktı. Bu yüzden de yapay zeka modelleri kullandık" değerlendirmesini yaptı.