Entübe hastalar, yoğun bakım ünitesinde takip altına alınır. Doktorlar, hastanın solunum durumunu ve genel sağlık durumunu izler ve hastanın solunum fonksiyonları düzeldiğinde entübasyondan çıkarılır. Entübe ne demek, yoğun bakımda entübe etmek ne anlama gelir konularına açıklık getirmek gerekir ise yoğun bakımda hayati tehlike taşıyan durumlarda hastaların solunumunu desteklemek ve hayatlarını kurtarmak için kullanılan önemli bir prosedürdür.

Entübe Ne Demek?

Entübe olmak, solunum yetmezliği yaşayan hastalarda solunum fonksiyonlarını desteklemek için endotrakeal tüp adı verilen ince bir tüpün ağızdan veya burundan solunum yoluna yerleştirilmesi işlemidir. Bu işlem entübasyon olarak da bilinir.

Entübe edilmiş bir hasta, ventilatör adı verilen bir cihaza bağlanarak solunum desteği alabilir. Entübasyon, kritik bir müdahale olmasına rağmen bazı riskler taşır. Bu riskleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Tüpün yanlış yerleştirilmesi

Solunum yolunun zedelenmesi

Enfeksiyon riski

Uzun süreli entübasyonlarda trakeal stenoz (daralma) gelişme riski

Yoğun Bakımda Entübe Etmek Ne Anlama Gelir?

Yoğun bakımda entübe etmek, bir hastanın solunum yolunun, özellikle trakeanın (nefes borusunun), bir tüp yardımıyla açık tutulması işlemidir. Bu işlem, hastanın yeterli şekilde nefes alamadığı, solunum yetmezliği yaşadığı veya ameliyat sırasında solunumun güvenli bir şekilde kontrol edilmesi gerektiği durumlarda gerçekleştirilir. Entübasyon, yoğun bakım ünitesinde sıkça uygulanan kritik bir müdahaledir ve şu durumlarda kullanılır:

Solunum Yetmezliği: Hastanın yeterince oksijen alamaması veya karbondioksit atamaması durumunda.

Bilinç Kaybı: Hastanın bilincinin kapalı olduğu ve kendi kendine hava yolunu açık tutamadığı durumlarda.

Ağır Enfeksiyonlar: Özellikle sepsis gibi durumlarda, solunum desteği gerekebilir.

Ameliyatlar: Uzun süren veya genel anestezi gerektiren ameliyatlar sırasında hastanın solunumunun kontrol altında tutulması için.

Entübasyon Süreci