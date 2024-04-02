Enver Paşa’nın Mezarı Nerede? Enver Paşa’nın Mezarı Hangi İlde, Nasıl Gidilir?

Enver Paşa, 23 Kasım 1882'de İstanbul'da doğmuştur. Osmanlı Devleti'nin önemli bir subayı, devlet adamı ve siyasetçisi olarak tanınmaktadır. Osmanlı Devleti'nde birden fazla savaşa girmiş ve pek çok siyasi olayın da içinde yer alması Enver Paşa'nın içinde bulunduğu bu durum ve olaylara dair pek çok bilginin de ortaya koyulmasına önayak olmuştur. Mevcut bu bilgiler arasında Enver Paşa'ya dair merak edilen konular da bulunmaktadır. Bunlar: Enver Paşa'nın mezarı nerede, Enver Paşa'nın mezarı hangi ilde ve nasıl gidilir sorularından oluşur.

Enver Paşa'nın Mezarı Nerede?

Asıl adı İsmail Enver olan Enver Paşa, İstanbul'da Divanyolu'nda doğmuştur. Doğum zamanı ile ilgili olarak Almanca ve Türkçe otobiyografilerinde 23 Kasım 1881 Çarşamba ve 6 Aralık 1882 Çarşamba tarihi olarak iki tarih verilmektedir. Enver Paşa'nın ailesi Manastırlı olup babası daha önce Nâfia Nezâreti fen memurluğu yapmış, daha sonra da surre emini olmuş ve sivil paşalık rütbesi alan Ahmed Bey'dir. Annesi ise Ayşe Hanım'dır.

Henüz üç yaşında iken ibtidâî mektebi ile başlayan eğitim hayatı daha sonra farklı okullar ile devam etmiş ve buralardan başarı ile mezun olmuştur. Daha sonra Enver Paşa, Mekteb-i Harbiyye-i Şâhâne'yi ilk onda dokuzuncu olarak bitirmiş ve erkânıharp sınıfı için ayrılan kırk beş kişilik kontenjan içerisine girmeyi başarmıştır. Buradan sonra siyasi ve askeri hayatı oldukça hareketli geçen Enver Paşa'nın tarihte en bilinen olayı İttihat ve terakki Cemiyeti ile beraber gerçekleştirdiği Osmanlı Devleti'ndeki ilk darbe olan Bab-ı Ali Baskını'dır. Enver Paşa'nın hayatına dair bu kısa bilgilerin yanında farklı bilgiler ve yaşam öyküsü de mevcutken ele alacağımız mezarı nerede konusu da Enver Paşa'nın hayatındaki önemli bilgilerden biridir.

Enver Paşa'nın Mezarı Hangi İlde?

Enver Paşa ya da bilinen ünvanı ile Kahraman-ı Hürriyet, Türk tarihinin önemli bir dönemine damgasını vuran devlet adamı, siyasetçi ve Osmanlı subayıdır. Enver Paşa, Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra Türkistan'a geçmiştir. Enver Paşa burada Türkistan'ın bağımsızlığı için 4 Ağustos 1922 tarihinde Ruslara karşı çarpışırken silahlı çatışmada ölmüştür. Ölümünün ardından Tacikistan'ın Belcivan kasabası yakınlarındaki Çegan Tepesi'nde toprağa verilmiştir. Ancak daha sonra 1996 yılında naaşı Türkiye'ye getirilerek İstanbul'da Şişli'de bulunan Abide-i Hürriyet Anıtı'nın bulunduğu alana yeniden defnedilmiştir.

Enver Paşa'nın Mezarına Nasıl Gidilir?

Enver Paşa'nın mezarına ziyaret etmek isteyenler için birden fazla ulaşım yolu ve seçeneği mevcuttur. Bunlardan en kolayı ve en bilinenine bakacak olursak:

Öncelikle Enver Paşa'nın kabristanına toplu taşıma ile gitmek isteyenler için yakından geçen toplu ulaşım araçları şunlardır: