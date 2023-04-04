Haberler Yaşam Haberleri EPC Arızası Neden Olur? Arabada EPC Işığı Neden Yanar ve Çözümü Nedir?
Giriş Tarihi: 4.4.2023 09:32 Son Güncelleme: 4.4.2023 09:32

EPC Arızası Neden Olur? Arabada EPC Işığı Neden Yanar ve Çözümü Nedir?

Araç kullanırken ön panelde karşımıza çıkan belirli simgeler, kafada soru işaretine de neden olur. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber araçlarda kullanılan sistemlerde de değişiklik yaratmıştır. Araçlarda kullanılan EPC arızası neden olur ve nasıl giderilir sorusu da kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Arabada sıklıkla karşılaşılan EPC uyarı ışığı neden yanar ve çözümü nedir sorularına dair merak edilenleri sizler için derledik.

EPC Arızası Neden Olur? Arabada EPC Işığı Neden Yanar ve Çözümü Nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber araçlardaki sistemlerde de değişikliğe gidilmiştir. Araçlarda ön panelde yer alan belirli işaretler ve bunların anlamı vardır. Bu işaretlerin uyarı şeklinde yanması, arabayla alakalı önemli bir problemi de gösterecektir. Teknoloji ile beraber araçlarda bulunan EPC sistemi de komplike yapılar haline gelmiştir. EPC sistemi de araçlarda bulunan önemli bir uyarı sistemidir. EPC arızası neden olur sorusuna cevap arayan kişiler, bunun için internete başvurmuştur. Bazı araç markalarında bulunan bir kontrol sistemidir. Bu arıza ile karşılaşan kişiler epc lambası neden yanar ve nasıl giderilir gibi sorulara cevap aramıştır. Genelde VAG grubu arabalarda bulunan bu gösterge uyarı verdiğinde derhal sorun çözülmeye çalışılır. Peki arabada EPC ışığı neden yanar ve çözümü nedir? Bu sorulara dair merak edilenler haberimizin devamında.

EPC Arızası Neden Olur?

EPC arızasının neden olduğu ve bunun nasıl giderilmesi gerektiği kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. EPC lambası araçtaki gaz kelebeği lambasında bir sorun olması durumunda görülür. Ayrıca ABS ve EFS fren sistemlerinin arızalanması durumunda yine bu ikaz lambası yanacaktır. Bu sorunun nereden kaynaklandığını anlamayan hangi arıza ışıklarının yandığını kontrol etmesi gerekecektir. Pek çok sebepten ötürü bu uyarının verilmesi durumunda hemen bir servise götürmek gerekecektir. Hayati bir tehlike yaratmadan sistemi kontrol ettirmekte fayda vardır.

EPC Lambası Neden Yanar?

EPC lambası neden yanar sorusuna pek çok farklı cevap vermek mümkün. Nedenleri farklı olsa da bu sorunları çözebilmek önemlidir. EPC cihazı yandığında araçta farklı yerlerde sorun olabilir. Bunlar ise aşağıdaki gibidir;

Motordaki sensörlerden birisinin bozulması

Motor arızası

Gaz kelebeği gövdesinin arızası

Fren pedalı anahtarında problemin yaşanması

ABS arızası

Direksiyon sensörü arızası

Servo direksiyon arızası

EPC Arızası Nedir?

Dilimize İngilizceden gelen EPC sistemi, Electronic Power Control olarak ifade edilir. Bu sistem bazı marka araçlarda bulunur. Bu sistem aracın elektronik aksamının kontrol edilmesi olarak ifade edilir. Araçların kontrol panelinde EPC lambasını görmek mümkün. Bu sistem araçta elektronik güç kontrolü olduğunu gösterir. Birçok parça ile beraber çalışan bu sistemde ikaz lambasının yanması sonucunda servisten yardım almanızda fayda vardır.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Atıcı, Kaftancıoğlu'nun 'domuz ziyafeti' rezilliğine arka çıktı! Oy uğruna takiyeci siyaset gözler önüne serildi!
İYİ Parti'deki yumruklu kavganın perde arkası: Vazgeçin yoksa kan çıkacak
İnce'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret tepkisi: Amaç anlaşmak değil! Adaylıktan çekilecek mi? sorusuna net yanıt
21'inci sıradaki Togg alıcısı: Uykularımı kaçırdı
FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin amacını açıkladı! "Geldiler çünkü..."
AFAD duyurdu! O illerimiz de afet bölgesi ilan edildi
TOGG'da gurur günü! İlk TOGG Başkan Erdoğan'a teslim edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu kimler için ve neden 'Beni hayal kırıklığına uğrattılar' dedi? Mahmut Övür yazdı...
ARKADAŞINA GÖNDER
EPC Arızası Neden Olur? Arabada EPC Işığı Neden Yanar ve Çözümü Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA