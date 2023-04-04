EPC Arızası Neden Olur? Arabada EPC Işığı Neden Yanar ve Çözümü Nedir?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber araçlardaki sistemlerde de değişikliğe gidilmiştir. Araçlarda ön panelde yer alan belirli işaretler ve bunların anlamı vardır. Bu işaretlerin uyarı şeklinde yanması, arabayla alakalı önemli bir problemi de gösterecektir. Teknoloji ile beraber araçlarda bulunan EPC sistemi de komplike yapılar haline gelmiştir. EPC sistemi de araçlarda bulunan önemli bir uyarı sistemidir. EPC arızası neden olur sorusuna cevap arayan kişiler, bunun için internete başvurmuştur. Bazı araç markalarında bulunan bir kontrol sistemidir. Bu arıza ile karşılaşan kişiler epc lambası neden yanar ve nasıl giderilir gibi sorulara cevap aramıştır. Genelde VAG grubu arabalarda bulunan bu gösterge uyarı verdiğinde derhal sorun çözülmeye çalışılır. Peki arabada EPC ışığı neden yanar ve çözümü nedir? Bu sorulara dair merak edilenler haberimizin devamında.

EPC Arızası Neden Olur?

EPC arızasının neden olduğu ve bunun nasıl giderilmesi gerektiği kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. EPC lambası araçtaki gaz kelebeği lambasında bir sorun olması durumunda görülür. Ayrıca ABS ve EFS fren sistemlerinin arızalanması durumunda yine bu ikaz lambası yanacaktır. Bu sorunun nereden kaynaklandığını anlamayan hangi arıza ışıklarının yandığını kontrol etmesi gerekecektir. Pek çok sebepten ötürü bu uyarının verilmesi durumunda hemen bir servise götürmek gerekecektir. Hayati bir tehlike yaratmadan sistemi kontrol ettirmekte fayda vardır.

EPC Lambası Neden Yanar?

EPC lambası neden yanar sorusuna pek çok farklı cevap vermek mümkün. Nedenleri farklı olsa da bu sorunları çözebilmek önemlidir. EPC cihazı yandığında araçta farklı yerlerde sorun olabilir. Bunlar ise aşağıdaki gibidir;

Motordaki sensörlerden birisinin bozulması

Motor arızası

Gaz kelebeği gövdesinin arızası

Fren pedalı anahtarında problemin yaşanması

ABS arızası

Direksiyon sensörü arızası

Servo direksiyon arızası

EPC Arızası Nedir?

Dilimize İngilizceden gelen EPC sistemi, Electronic Power Control olarak ifade edilir. Bu sistem bazı marka araçlarda bulunur. Bu sistem aracın elektronik aksamının kontrol edilmesi olarak ifade edilir. Araçların kontrol panelinde EPC lambasını görmek mümkün. Bu sistem araçta elektronik güç kontrolü olduğunu gösterir. Birçok parça ile beraber çalışan bu sistemde ikaz lambasının yanması sonucunda servisten yardım almanızda fayda vardır.