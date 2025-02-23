Epilepsi hastası Ömer’in cep harçlığı kendisinin örerek yaptığı tutaçlardan

Doğuştan Epilepsi hastası olan 38 yaşındaki Ömer Akgün ekmeğini taştan çıkartıyor sözünü yerine getiriyor. Rahatsızlığı nedeniyle konuşmada da zorluk çeken Ömer Akgün tutaçlarla parasını kazandığını belirterek, "Anneme bakarak örgü işini öğrendim, bazen bana yanlış yaptığım yerleri de gösterdi, bende onları düzelterek örme işini geliştirdim."

GÜNDE 1 TANE YAPABİLİYORUM

Günde 1 tane yapabildiğini belirten Ömer, "Rahatsızlığım nedeniyle anca günde 1 tane yapıyorum. Evde herkesin tutaçlara ihtiyacı var, onun için tutaç yapıyorum, bunları sobanın veya ocağın üstündeki tencereleri, çaydanlıkları almak için kullanıyor, böylece elleri yanmıyor. Herkese lazım."

PARAM ÇIKIYOR

Yaptığı tutaçları Cuma günü belde merkezinde kurulan pazarda ve evlere sattığını belirten Ömer Akgün, "1 yumaktan bir tane çıkıyor, onları da 50 TL ye satıyorum, orlon aldıktan sonra artan parayı da biriktiriyorum, kimseye muhtaç olmuyorum, bayağı para biriktirdim. Bana yetiyor, en azından kimseye muhtaç değilim. Herkes çalışsa kimse aç kalmaz, herkes çalışsın para kazansın, çalışana para var. Benimde elimden bu geliyor, paramı tutaç yaparak kazanıyorum, önemli olan namusu ile çalışmak" dedi.

BAŞLIK PARASI DA BİRİKİYOR

Evlenmek istediğini bunun için de paraya ihtiyacı olduğunu belirten Ömer, "Başlık parası biriktiriyorum, düğün parası da birikiyor. Paramı kazanıyorum, öyle kimse aldığı parayı küçümsemesin, para kazanmanın büyüyü küçüğü olmaz, yeter ki çalış çabala, dürüst çalışırsan Allah sana verir" ifadelerini kullandı.

ABİ ŞABAN AKGÜN, "KARDEŞİM 6 SENEDİR TUTAÇ ÖRÜYOR"

Abi Şaban Akgün 4 kardeş olduklarını Ömer'in ise 3 numara olduğunu belirterek, "Kardeşim doğuştan epilepsi hastası, hastalığı nedeniyle bazı rahatsızlıkları var ondan dolayı çalışamıyor. Kimseye yük olmak istemedi. Çocukluğundan beri örgüye meraklı idi, annem bizlere bir şeyler örerken hep onu seyrederdi. Annemi seyrede seyrede örgü işini öğrendi. 6 senedir tutaç yapıyor. Onları satarak parasını kazanıyor. Çok şükür babandan kalma bir evimiz var, orada annem ile yaşıyor. Biz 4 kardeşiz, kardeşimize ve annemize de destek oluyoruz."

Ördüğü tutaçları Pazarda ve eşe dosta sattığını belirten abi Şaban, "Kardeşim ördüğü tutaçları Cuma günü belde merkezinde kurulan Pazarda, kahvehanemiz de eşe dosta, yazın gurbetten gelen hemşehrilerimize satıyor. Sağ olsunlar kardeşime destek oluyorlar."

ÖRGÜ ÖRDÜĞÜNDEN BERİ ATAKLARI AZALDI

Örgü ördüğünden beri ataklarının bayağı azaldığını belirten Abi Şaban Akgün, "Kardeşim eskiden sık atak geçirirdi, ama 6 senedir şişlerle örgü örüyor ve atakları çok azaldı. Örgü ona bir terapi gibi iyi geldi, onu bayağı rahatlattı, kendisi de bir işe yaradığını gösterdiği için de mutlu. Bunun yanı sıra emeği, alın teri ile kendi harçlığını çıkarıyor, yeter ki çalış ekmek paranı kazanır, aç kalmazsın" dedi