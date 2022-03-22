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Giriş Tarihi: 22.3.2022 14:27 Son Güncelleme: 22.3.2022 14:27

Er Rafi Ne Demek? Allah’ın Er Rafi İsminin Anlamı Ve Fazileti

Er Rafi Ne Demek? Allah’ın Er Rafi İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allahu Teala’nın yüceliğini ifade eden Er Rafi esması, Allah’ın 99 isminden sadece bir tanesidir. Er Rafi ne demek? Hakkından sıklıkla soru sorulmakla birlikte faziletlerinin neler olduğunu da oldukça merak konusu olmaktadır. Er Rafi esmasının faziletini ve anlamı sizler için araştırdık ve derledik.

Er Rafi Allah'ın yüce bir varlık ve yaradan olduğunu vurgulayan isimlerinden biridir. Allah kullarının gönlünden geçeni bilendir. Kulların yüceltmek şeref vermek yalnızca Allah'a mahsustur. Er Rafi esmasının faziletleri oldukça hayırlı olup detayları yazımızın devamında yer almaktadır.

Er Rafi Ne Demek?

Er-Rafi anlamı bakımından yükselten yücelten ve yüksek mevkilere ulaştıran anlamına gelmektedir. Er Rafi esması Allahu Teala'nın istediği şeyleri istediği zamanda yüceltmeye ve yükseltmeye layık olmayı ifade eder. Allah'ın ilmi ve yüceliği ile yükselmeyi, Allah'ın bağışlayıcılığını kazanmaya çalışan kullar dua öncesi ve sonra, namaz öncesi ve sonrası Er Rafi esmasını zikretmektedirler.

Ya Rafi Esmasının Fazileti Nelerdir?

Ya Rafi esmasının fazileti, Allah'ın ilimi ile gönlünü kazanmak ve istenilen dileklerin tez vakitte gerçekleşmesidir. Yüce yaradan dilediği kulunu yüceltir, ondan iyi her şeyi bilen yoktur. Ya Rafi zikri 99 kere tekrar edilmektedir. Bu zikri tekrar ederken okunabilecek iki dua yer almaktadır. Bu iki dua şu şekildedir:

"Ya Rafi, Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (yalvarıyorum), Ey (istemediği şeye) engel olan, Ey (zararlı şeyleri ve engelleri) defeden, ey yücelten, ey (her şeyi) sanatla yaratan, Ey menfaat ve fayda veren, Ey (bütün) sesleri işiten, Secdelerimle sultan eyle beni, Kulluğumla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni.

Amin."

"Ey (istediğini istediği şekilde) toplayan yapılan şefaati kabul eden Rafi. Ey (rahmeti) geniş olan. Ey (başkalarına rahmet ve nimetini) genişletip bollaştıran. Münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ey Rabbim! Eman ver bize. Bizi cehennemden kurtar!

Amin."

Ya Rafi esması zikredilebileceği gibi aşağıda yer alan ayetlerden zikrin ardından söylenebilmektedir;

"O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, Arş'ın sahibidir…" (Mümin Suresi, 15. Ayet Meali)

"O, alçaltıcıdır, yükselticidir." (Vakia Suresi, 45. Ayet Meali)

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Er Rafi Ne Demek? Allah’ın Er Rafi İsminin Anlamı Ve Fazileti
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