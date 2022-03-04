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Giriş Tarihi: 4.3.2022 17:51 Son Güncelleme: 4.3.2022 17:51

Er-Rahman Ne Demek? Allah'ın Er-Rahmân İsminin Anlamı Ve Fazileti

Er-Rahman Ne Demek? Allah’ın Er-Rahmân İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah (c.c.)'ın 99 ismi şerifi bulunmaktadır. Bu isimlere Esma-ül Hüsna denmektedir. Esma-ül Hüsna en güzel isim anlamına gelmektedir ve Allah'a nispet edilen isimlerin bütününü ifade etmektedir. İnsanların çoğu kainatı bir yaratıcının var ettiğini bilirler ancak yaratıcı madde özelliğine sahip olmadığı için duyularla idrak etmek zordur. Bundan dolayı Esma-i Hüsna’yı bilmek Allah ile yaratılan her şey arasında bulunan ilişkinin anlamlandırılmasını sağlar. Allah'ın her bir ismi farklı derin anlamlar içerir ve ne kadar yüce bir yaratıcı olduğunu anlamamızı sağlar. Allah'ın isimlerinden biri de er-Rahman ismidir. Peki, er-Rahman ne demektir?

Yaratacımız olan Allah'ı göremediğimiz için onu isim ve sıfatları ile anlamaya çalışırız. Esmalar Allah'ı yakinen tanımamızın önemli yollarından biridir. Allah'ı yakinen tanımak ona daha çok yakınlaşma anlamına gelir bu manada esmaları bilmek oldukça önemlidir. Allah'ın esmalarından biri de er-Rahman'dır. Peki, er-Rahman esmasının fazileti nedir?

Er-Rahman İsminin Anlamı Nedir?

Rahman, "merhamet etmek, severek ve acıyarak korumak" anlamlarına gelen rahmet kökünden türemiş bir kelime olup "şefkat ve merhamet eden" anlamlarına gelmektedir. Kelime Allah'a(c.c.) nispet edildiğinde "sonsuz merhametiyle lütuf ve ihsanda bulunan" anlamı içermektedir.

Er- Rahman esması hem dünyada bütün kullarına karşı merhametli olma anlamı taşımaktadır. Bu esma Allah'a inanan inanmayan, ona kulluk eden etmeyen her yarattığı kuluna karşı dünyadaki merhametinin ne kadar büyük ve yüce olduğunu göstermesi açısından oldukça önemlidir.

Ya Rahman Esmasının Fazileti

Er-Rahman ismi Kur'an-ı Kerim'de 57 yerde geçmektedir. Bu Allah'ın merhametinin ne kadar çok ve önemli olduğunu gösterir. Rahman ismi her işe başlarken söylememiz gereken besmelede de geçmektedir. Rahman ismi şerifinde birçok feyiz vardır.

İmam Gazzali'ye göre; ahmân isminden elde edilecek feyiz kalp gözü perdeli olan kulları şefkat ve nezaketle uyarmak, günahkârlara hakaret nazarıyla değil merhamet nazarıyla bakmak, dünyada işlenen her günahı bir musibet kabul edip onu ortadan kaldırmaya çalışmaktır.

Er-Rahman isminin bir ehemmiyeti de bizi yaratan yüce Allah'ın her kusurumuza karşı bu kadar merhametli olması karşısında biz hata yapan kulların da yaratılan her şeye karşı merhamet beslememiz gerektiğidir.

Er-Rahman İsminin Geçtiği Bazı Ayetler

  • İsrâ Suresi - 110
  • Ta-ha: 90
  • Bakara Suresi - 163
  • Enbiya- 42
  • Ra'd- 30
  • Mülk- 29
  • Enbiya-112
  • Rahman-1/2

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Er-Rahman Ne Demek? Allah'ın Er-Rahmân İsminin Anlamı Ve Fazileti
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