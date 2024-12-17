Ercan Havalimanı Nerede? Kıbrıs Ercan Havaalanı Hangi Şehirde, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ülkemizden ve dünyanın her yerinden turistik amaçlarla gelenler ile iş seyahati yapan yolcuların yanı sıra buradaki üniversitelerde okuyan öğrenciler ve ada dışında yaşayan akraba ziyareti için seyahat eden insanlar gelmektedir. Hava yolunu tercih edenler Ercan Havalimanı'ndan adaya giriş yaparlar. Dolayısıyla Ercan Havalimanı nerede ve Kıbrıs Ercan Havaalanı hangi şehirde, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları sıkça soruluyor.

Ercan Havalimanı Nerede?

Akdeniz'in doğusunda bulunan Kıbrıs Adası sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası, doğal güzellikleri ve popüler mekanları ile her yıl dünyanın pek çok ülkesinden turistin ziyaret ettiği bir lokasyondur. Adanın kuzeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir ve ülkeye yapılacak ziyaretler için hava yolu seçilecekse giriş Ercan Havalimanı'ndan yapılmalıdır. 1974 yılından önce İngiliz Hava Kuvvetleri tarafından askeri bir üs olarak kullanılan bu havaalanı Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası sivil havacılığa açılmış ve zamanla büyütülerek modernize edilmiştir. Adını Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında şehit olan Pilot Binbaşı Fehmi Ercan'dan alan bu havalimanı KKTC'nin dış dünyaya açılan kapısı olarak hizmet vermektedir.

Ercan Havalimanı Lefkoşa ilçesine bağlıdır ve başkentin yaklaşık 23 kilometre doğusunda yer almaktadır. Havalimanının Girne'ye 44 kilometre, Gazimağusa'ya 50 kilometre ve Güzelyurt şehrine de 62 kilometre uzaklıkta yer alıp kara yolu ile bu önemli şehirlere kolayca bağlanır.

Ercan Havalimanı'na Nasıl Gidilir?

Modern terminal binaları, mağazaları, restoranları ve yolcu salonlarıyla uluslararası standartlarda hizmet veren Ercan Havalimanı, her yıl milyonlarca yolcuya hizmet etmektedir. 2023 yılında tamamlanan genişleme çalışmalarıyla kapasitesini daha da artıran bu havaalanına ulaşım kolaydır. Özel araç ya da taksi ile Ercan Havalimanı'na gelecek olanlar Lefkoşa'dan Dörtyol güzergahını takip ederek yaklaşık 20 dakikada havalimanına ulaşabilirler. Gazimağusa'dan ise Lefkoşa yönüne doğru 40 dakikalık bir yolculuk buraya ulaşmak için yeterlidir. Toplu taşıma kullanmak isteyenler için ise Lefkoşa ve Gazimağusa'dan hareket eden dolmuşlar ve otobüslerle havalimanına ulaşım mümkündür.