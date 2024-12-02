Erciyes, 2 günde 32 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Son 20 yılın en erken sezonunu açan, dünya standartlarında tesislere sahip olan Erciyes Kayak Merkezi, iki günde 32 bin ziyaretçiyi ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, cumartesi günü 2024-2025 kayak sezonunu açan Erciyes Kayak Merkezi'nin daha ilk iki günden yoğun ilgi gördüğünü açıkladı.

SON 20 YILIN EN ERKEN SEZONU

Erciyes'te son 20 yılın en erken sezonunu açtıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:"112 kilometre uzunluğunda 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yeni sezon tüm kayak severlere heyecan verici bir tatil imkânı sunuyor. Erciyes, kayakçılar ve doğa severler için her zamankinden daha çekici bir destinasyon oluyor."

SABAHA KADAR KAR ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Öte yandan Büyükkılıç, Erciyes'te misafirlerin pistlerden ayrıldıktan sonra ekiplerin faaliyetlerinin durmadığını, 154 suni kar makinesi ile saatte 3 bin 880 metreküp kar ürettiklerini belirterek, "Misafirlerimiz pistlerden ayrılır ayrılmaz, durmuyoruz, sabaha kadar kar üretmeye devam ediyoruz. Kayak keyfiniz için her gün çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.