Erciyes Dağı Nerede? Erciyes Dağı Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

MÖ 253 yılında püskürdüğü söylenen, Roma dönemi madeni paralarındaki betimlemelere dayanan ve yüksek derecede aşınmaya uğramış olan Erciyes Dağı adını, Antik Yunancadaki adı olan Argaeus kelimesinden almıştır. İç Anadolu Bölgesi'nin ise en yüksek, 3917 metrelik yükseltisi ile Türkiye'nin beşinci dağı olarak bilinir. Bu yönüyle de dağ sporu severlerin ilgisini çekmektedir. Kayseri'den ulaşılabilen kış spor tesisleri bulunduğu için her sene binlerce sporcuyu ağırlamaktadır. Önemli kayak merkezleri de bulunan bu dağda kış turizmi oldukça hareketli geçer. Erciyes Dağı nerede? Sorusunu yanıtlayacağız. Erciyes Dağı nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir? İşte tüm bilgiler.

Erciyes Dağı Nerede, Nereye Bağlı?

Erciyes Dağı İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir yanardağdır. İç Anadolu Bölgesi'ndeki Kayseri iline bağlı bir dağdır. İç Anadolu Bölgesi'nde Kayseri'nin 25 km güneybatısındaki Sultansazlığı ovaların yanından yükselir.

Erciyes Dağı Haritada Nerede?

Erciyes Dağı harita koordinatları 38°31′48″K 35°27′0″D bu şekildedir. Orta Anadolu'da Kayseri ilinin hemen güneyinde konumlanmıştır.

Erciyes Dağı'na Nasıl Gidilir?

Ankara ve İstanbul'dan Kayseri'ye otobüs, tren ya da uçakla gidebilirsiniz. Tekir yaylasında 100 yataklı kaloriferli ve telefonlu bir dağ evi mevcuttur. Kayseri'de çeşitli konaklama ve lokanta tesisleri bulunmaktadır.

Ayrıca toplu taşıma araçları ile gitmek isteyen kişiler Kayseri şehir merkezinden Develi minibüslerine binebilirler. Bu şekilde Erciyes kayak merkezine ulaşabilirler. Erciyes Kayak Merkezine giden yol yıl boyunca açık olan asfalt bir yol olduğu için yılın her dönemi, bölgeye gitmek mümkündür.

Erciyes Dağı Özellikleri