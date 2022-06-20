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Giriş Tarihi: 20.6.2022 09:51 Son Güncelleme: 20.6.2022 09:53

Erciyes Dağı Nerede? Erciyes Dağı Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Erciyes Dağı Nerede? Erciyes Dağı Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin yarısından fazlası, yükseltisi 1.000 metreyi aşan yüksek alanlardan oluşmaktadır. Ovalar, yaylalar ve dağlar, %10'u da alçak alanlarla kaplıdır. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir yanardağ olan Erciyes Dağı da bu dağlardan biridir. 3.917 metreye ulaşan zirvesi ile İç Anadolu'nun en yüksek dağı olarak bilinen Erciyes, toplamda 3300 kilometrekarelik alanı kaplamaktadır. Torosların kuzeydoğu uzantısı olan Aladağların en yüksek noktası olduğu bilenen Erciyes Dağı bu yönüyle de ilgi çekmektedir. Erciyes Dağı nerede? Bu konuyu ele alacağız. Erciyes Dağı nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir? İşte yanıtı…

MÖ 253 yılında püskürdüğü söylenen, Roma dönemi madeni paralarındaki betimlemelere dayanan ve yüksek derecede aşınmaya uğramış olan Erciyes Dağı adını, Antik Yunancadaki adı olan Argaeus kelimesinden almıştır. İç Anadolu Bölgesi'nin ise en yüksek, 3917 metrelik yükseltisi ile Türkiye'nin beşinci dağı olarak bilinir. Bu yönüyle de dağ sporu severlerin ilgisini çekmektedir. Kayseri'den ulaşılabilen kış spor tesisleri bulunduğu için her sene binlerce sporcuyu ağırlamaktadır. Önemli kayak merkezleri de bulunan bu dağda kış turizmi oldukça hareketli geçer. Erciyes Dağı nerede? Sorusunu yanıtlayacağız. Erciyes Dağı nereye bağlı, hangi ilde ve nasıl gidilir? İşte tüm bilgiler.

Erciyes Dağı Nerede, Nereye Bağlı?

Erciyes Dağı İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir yanardağdır. İç Anadolu Bölgesi'ndeki Kayseri iline bağlı bir dağdır. İç Anadolu Bölgesi'nde Kayseri'nin 25 km güneybatısındaki Sultansazlığı ovaların yanından yükselir.

Erciyes Dağı Haritada Nerede?

Erciyes Dağı harita koordinatları 38°31′48″K 35°27′0″D bu şekildedir. Orta Anadolu'da Kayseri ilinin hemen güneyinde konumlanmıştır.

Erciyes Dağı'na Nasıl Gidilir?

Ankara ve İstanbul'dan Kayseri'ye otobüs, tren ya da uçakla gidebilirsiniz. Tekir yaylasında 100 yataklı kaloriferli ve telefonlu bir dağ evi mevcuttur. Kayseri'de çeşitli konaklama ve lokanta tesisleri bulunmaktadır.

Ayrıca toplu taşıma araçları ile gitmek isteyen kişiler Kayseri şehir merkezinden Develi minibüslerine binebilirler. Bu şekilde Erciyes kayak merkezine ulaşabilirler. Erciyes Kayak Merkezine giden yol yıl boyunca açık olan asfalt bir yol olduğu için yılın her dönemi, bölgeye gitmek mümkündür.

Erciyes Dağı Özellikleri

  • Sönmüş genç bir volkan dağ, Orta Anadolu'nun en yüksek doruğudur.
  • Dağın kuzeyinde 700 metre uzunlukta bir dağ buzulu vardır.
  • Doğu yüzünde 2100-2900 m. yükseklikte yer alan Tekir yaylası bir kış sporları merkezidir.
  • Telesiyejden sonra kamp yeri olan Çobaninine kışın yürüyerek yaklaşık 2,5-3 saatte gidilir.
  • Tırmanış genellikle çoban ininden mola taşına kadar bir saat sürer.
  • Mola taşı tam şeytan deresinin ağzındadır. Buradan, küçük zirve yaklaşık 2-3 saat sürer.
  • Kış ayları Şeytan deresinde çığ tehlikesi olabilir. Bahar aylarında taş düşmesi yüzünden (Mayıs, Haziran ayları) kask kullanılması gerekir.

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Erciyes Dağı Nerede? Erciyes Dağı Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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