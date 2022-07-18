Haberler Yaşam Haberleri Erciyes Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile ERÜ Erciyes Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 14:36

Erciyes Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile ERÜ Erciyes Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Son Dakika haberi ile erkenden açıklanan YKS sonuçları sonrası hedeflenen bölümlerde üniversite taban puanları arayışına çıkıldı. Erciyes Üniversitesi taban puanları da o yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor. Devlet üniversiteleri arasında yer alan Erciyes Üniversitesi sıralama listesiyle de sorgulanıyor. Peki, ÖSYM ile 2022 Erciyes Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Erciyes Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile ERÜ Erciyes Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Devlet üniversiteleri arasında yer alan kurumu tercih edecek öğrenciler YKS tercih kılavuzunu bekliyor. Bu noktada ilgilendikleri bölümleri çeşitli üniversitelerde tercih edecek aday öğrenciler Erciyes Üniversitesi sıralama ve puanları için araştırmaya koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 Erciyes Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, Erciyes Üniversitesi taban puanları…

2022 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.

2022 Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:

KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Tıp SAY 270+7
280+7
270+7
270+7		 277
287
277
277		 12.497
11.400
10.635
10.000		 448,72182
507,20058
489,14418
485,43990
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Diş Hekimliği SAY 120+3
110+3
110+3
100+3		 123
113
113
103		 27.343
26.200
23.346
22.000		 421,63683
484,60454
461,87134
454,61072
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Eczacılık SAY 100+3
90+3
90+3
80+2		 103
93
93
82		 42.734
40.200
38.774
36.300		 400,94225
466,81438
436,26547
426,43958
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Uçak Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 53.391
47.900
47.351
50.300		 388,27706
457,59963
423,62004
402,98748
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 69.638
64.200
74.627
84.200		 370,99896
438,95015
387,79803
358,21944
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 77.847
87.800
103.690
110.000		 362,91713
412,33547
356,96495
333,03138
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Veterinerlik SAY 90+3
80+2
80+2
80+2		 93
82
82
82		 92.918
97.800
109.362
117.000		 349,13309
401,93257
351,80410
327,29911
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 108.077
128.000
156.467
167.000		 336,52622
373,70811
317,31630
294,69200
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) SAY 60+2
60+2
70+2
60+2		 62
62
72
62		 114.740
101.000
113.999
123.000		 331,30162
398,10275
347,76117
322,99487
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 85+3
85+3
85+3
80+2		 88
88
88
82		 132.229
116.000
112.282
95.300		 318,89514
384,17645
349,28323
346,64958
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Uzay Mühendisliği SAY 40+1


 41


 133.340


 318,10936
—-
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)
(İÖ)		 SAY 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
41
62
62		 41
41
62
62		 317,28535
370,81788
321,57724
296,42806
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 200+5
200+5
200+5
200+5		 205
205
205
205		 139.688
144.000
153.429
159.000		 313,96634
360,61155
319,21979
298,93499
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) SAY 60+2
60+2
70+2
60+2		 62
62
72
62		 166.426
140.000
145.014
148.000		 298,44720
363,91280
324,57510
305,54364
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 176.276
136.000
108.464
76.900		 293,36404
367,06699
352,61158
366,54369
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 85+3
85+3
85+3
80+2		 88
88
88
82		 183.903
166.000
167.912
147.000		 289,57764
345,06990
310,76311
306,07973
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Mimarlık SAY 110+3
100+3
90+3
90+3		 113
103
93
93		 188.654
149.000
120.715
62.500		 287,27986
356,53987
342,12488
385,05525
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 85+3
85+3
85+3
80+2		 88
88
88
82		 204.569
199.000
203.037
172.000		 280,20504
325,51520
293,59359
291,90854
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
(İÖ)		 SAY 40+1
40+1
60+2
60+2		 41
41
62
62		 208.420
168.000
175.935
185.000		 278,61464
343,70013
306,49172
285,82341
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 215.911
216.000
247.058
274.000		 275,54315
316,90023
276,65815
254,36850
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 230.974
203.000
198.380
173.000		 269,59920
323,19666
295,70718
291,80699
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 231.603
220.000
206.958
181.000		 269,38100
314,82849
291,92928
287,46357
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 85+3
85+3
85+3
80+2		 88
88
88
82		 274.764
267.000
265.369
239.000		 255,02997
294,73393
270,64816
264,71325
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Bitki Koruma SAY 35+1
35+1
35+1
35+1		 36
36
36
36		 334.790
325.000
345.231
356.000		 239,00590
275,06226
249,54517
236,20250
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Matematik SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 353.502
319.000
318.684
313.000		 234,54300
276,81518
255,84474
244,83464
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Kimya SAY 30+1
30+1
30+1
25+1		 31
31
31
26		 379.497
386.000
393.549
409.000		 225,50883
258,79744
239,59779
224,38616
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 24
41
41
41		 Dolmadı
437.000
426.059
417.000		 Dolmadı
247,52990
233,66013
219,81704
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Bahçe Bitkileri SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 9
31
31
24		 Dolmadı
445.000
470.781
Dolmadı		 Dolmadı
245,89052
221,98799
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Biyoloji SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 17
31
31
31		 Dolmadı
407.000
407.399
330.000		 Dolmadı
253,85682
237,05091
241,27148
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Biyomedikal Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 32
72
72
72		 Dolmadı
284.000
269.028
188.000		 Dolmadı
288,58742
269,51524
284,60402
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Biyosistem Mühendisliği SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 16
31
31
31		 Dolmadı
388.000
383.592
387.000		 Dolmadı
258,34965
241,52321
230,28021
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Çevre Mühendisliği SAY 15+1
15+1
15+1
15+1


4		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği SAY 30+1
30+1
50+2
50+2		 14
11
14
41		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0


Dolmadı
—-

 Dolmadı
—-
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 30+1
40+1
60+2
55+2		 4
8
31
57		 Dolmadı

Dolmadı
267.000		 Dolmadı

Dolmadı
256,45410
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Fizik SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 1
21
21
19		 Dolmadı
466.000
453.621
Dolmadı		 Dolmadı
241,91674
228,06973
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 30+1
40+1
50+2
60+2		 9
14
27
31		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Harita Mühendisliği SAY 30+1
65+2
65+2
65+2		 8
8
60
67		 Dolmadı

Dolmadı
237.000		 Dolmadı

Dolmadı
265,39661
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 35
84
92
93		 Dolmadı

Dolmadı
120.000		 Dolmadı

Dolmadı
324,68902
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 80+2
80+2
80+2
100+3		 68
82
82
103		 Dolmadı
275.000
256.251
224.000		 Dolmadı
292,05648
273,55350
270,05382
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 31
56
62
62		 Dolmadı

287.615
262.000		 Dolmadı

263,99532
257,71545
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 6
82
82
82		 Dolmadı
451.000
383.559
360.000		 Dolmadı
244,68615
241,53115
235,42485
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Tarımsal Biyoteknoloji SAY 20+1
20+1
20+1
25+1
21
17
12		 Dolmadı
542.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
229,31713
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Tarla Bitkileri SAY 30+1
30+1
30+1
45+2		 8
31
31
21		 Dolmadı
462.000
480.945
Dolmadı		 Dolmadı
242,58334
208,53705
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Tekstil Mühendisliği SAY 20+1
20+1
10+1
 14
21
11
 Dolmadı
288.000
269.550
 Dolmadı
287,11496
269,34077
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 25+1
20+1

 5
21

 Dolmadı
519.000

 Dolmadı
232,75617
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Uçak Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
3+0
1+0
1

 Dolmadı

Dolmadı
 Dolmadı

Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Zootekni SAY 20+1
20+1
20+1
25+1		 4
21
14
11		 Dolmadı
543.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
229,25894
Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Hukuk EA 230+6
210+6
210+6
200+5		 236
216
216
205		 35.728
16.200
25.109
27.800		 359,94293
421,93248
400,80537
386,84369
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 91.480
85.000
98.089
108.000		 324,28738
371,45316
349,05460
329,60411
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 98.216
67.100
71.306
65.000		 321,10675
380,56477
363,93241
354,30591
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 267.149
190.000
182.818
196.000		 269,77746
328,60390
315,01394
297,42337
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 408.549
335.000
300.475
271.000		 246,00787
290,31172
285,12220
279,20581
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
70+2
70+2		 62
62
72
72		 448.090
272.000
252.833
285.000		 240,70660
304,64789
295,69052
276,27076
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 80+2


 82


 479.108


 236,79154
—-
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Maliye EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 519.484
444.000
409.468
395.000		 231,64824
270,03185
265,95460
257,31229
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) İşletme EA 80+2
90+3
90+3
100+3		 82
93
93
103		 542.702
561.000
581.998
639.000		 228,09704
252,89415
243,91904
229,06140
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Felsefe EA 60+2
60+2
50+2
60+2		 6
62
52
37		 Dolmadı
770.000
763.994
Dolmadı		 Dolmadı
229,17857
224,91218
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0

1
0		 Dolmadı

474.979
Dolmadı		 Dolmadı

256,75662
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) İktisat EA 80+2
90+3
90+3
100+3		 33
93
93
103		 Dolmadı
651.000
617.668
667.000		 Dolmadı
241,76637
240,14025
225,84549
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) İktisat
(İÖ)		 EA 80+2
50+2
50+2
100+3		 1
52
52
33		 Dolmadı
752.000
765.725
Dolmadı		 Dolmadı
230,86171
224,67998
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) İşletme
(İÖ)		 EA 80+2
50+2
50+2
100+3		 19
52
52
44		 Dolmadı
704.000
720.413
Dolmadı		 Dolmadı
235,81162
229,94720
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Maliye
(İÖ)		 EA 60+2
70+2
80+2
80+2		 22
72
82
82		 Dolmadı
636.000
600.427
615.000		 Dolmadı
243,51754
241,94492
231,48899
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Sosyoloji EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 70
72
72
72		 Dolmadı
539.000
455.296
485.000		 Dolmadı
255,85666
259,39008
245,42798
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Sosyoloji
(İÖ)		 EA 40+1
60+2
70+2
70+2		 10
62
72
72		 Dolmadı
711.000
644.571
723.000		 Dolmadı
235,08734
237,41637
209,57591
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 30+1
30+1
30+1
60+2		 7
31
31
21		 Dolmadı
765.000
773.693
Dolmadı		 Dolmadı
229,59293
223,50021
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 21.342
18.600
19.803
22.200		 354,96298
388,97310
393,02927
378,42069
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2


 62


 21.637


 354,58538
—-
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 58.195
47.500
62.932
83.400		 324,13051
360,33795
359,40062
338,29608
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 180+5
200+5
200+5
200+5		 185
205
205
205		 137.043
78.000
77.874
57.600		 292,61385
343,01043
352,08925
350,54155
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
100+3		 82
82
82
103		 212.007
147.000
134.398
129.000		 273,94321
317,40670
331,42739
322,15580
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
100+3		 82
82
82
103		 343.603
220.000
223.332
249.000		 250,84254
298,87471
309,10368
294,26700
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 SÖZ 60+2
80+2
80+2
100+3		 62
82
82
103		 357.791
291.000
262.408
228.000		 248,75756
284,29342
301,23151
298,20476
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 85+3
85+3
85+3
80+2		 88
88
88
82		 359.807
310.000
269.690
265.000		 248,47188
280,71630
299,80420
291,29603
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 85+3
85+3
85+3
80+2		 88
88
88
82		 362.049
304.000
296.536
295.000		 248,14703
281,94689
294,89944
286,19575
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 İlahiyat
(İÖ)		 SÖZ 125+4
150+4
150+4
160+4		 129
154
154
164		 368.905
144.000
140.692
117.000		 247,18560
318,21091
329,50340
325,82621
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 İlahiyat
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 15+0


 15


 482.424


 232,23899
—-
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 85+3
85+3
85+3
80+2		 88
88
88
82		 500.596
434.000
397.241
391.000		 229,69633
260,15003
278,39628
272,06789
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Tarih
(İÖ)		 SÖZ 60+2
80+2
80+2
100+3		 62
82
82
103		 525.760
410.000
392.500
385.000		 225,45761
263,86121
279,12116
272,77652
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 20+0


 20


 540.862


 221,98512
—-
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 50+2
50+2

 52
51

 542.884


 221,37897
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 50+2
50+2

 52
29

 558.845


 209,61088
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Çerkez Dili ve Kültürü SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 13
31
31
31		 Dolmadı
820.000
541.267
596.000		 Dolmadı
195,13072
258,37900
248,49290
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 85+3
85+3
85+3
80+2		 19
88
88
82		 Dolmadı
612.000
544.443
599.000		 Dolmadı
235,21858
257,96738
248,27046
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 SÖZ 85+3
85+3
85+3
80+2		 65
88
88
82		 Dolmadı
488.000
465.515
530.000		 Dolmadı
252,22579
268,51594
255,39240
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)		 SÖZ 50+2
50+2

 41
39

 Dolmadı


 Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ)		 SÖZ 85+3
85+3
85+3
80+2		 57
88
88
82		 Dolmadı
484.000
436.961
453.000		 Dolmadı
252,67856
272,54822
264,21830
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 35
72
72
72		 Dolmadı
573.000
503.743
476.000		 Dolmadı
240,41164
263,28809
261,46442
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Sanat Tarihi
(İÖ)		 SÖZ 50+2
60+2
70+2
70+2		 5
62
72
72		 Dolmadı
693.000
619.892
651.000		 Dolmadı
224,98755
248,58172
243,13216
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Türk Halkbilimi SÖZ 40+1
40+1
40+1
40+1		 16
41
41
41		 Dolmadı
561.000
545.539
587.000		 Dolmadı
242,04277
257,82111
249,45297
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 16.155
13.600
14.966
14.200		 386,82698
407,81397
399,38436
388,23154
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri)		 Çin Dili ve Edebiyatı DİL 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
41
41
52		 25.377
25.700
23.804
21.800		 356,41946
364,41285
365,92343
355,46471
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Japon Dili ve Edebiyatı DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 25.960
24.600
23.925
23.500		 354,59494
368,38027
365,47035
348,88680
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 70+2
70+2
70+2
65+2		 72
72
72
67		 26.963
23.000
23.752
20.100		 351,48064
373,79674
366,13862
362,42833
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Kore Dili ve Edebiyatı DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 28.076
29.200
27.009
24.400		 347,95524
352,52849
355,14417
345,40429
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 DİL 60+2
70+2
70+2
65+2		 62
72
72
67		 33.654
28.800
28.850
24.800		 330,53865
353,91045
349,20975
343,56260
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Kore Dili ve Edebiyatı
(İÖ)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 37.112
36.900
33.767
32.400		 319,79931
327,77590
333,47570
315,41531
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Rus Dili ve Edebiyatı DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 51.724
43.700
39.114
34.800		 275,00944
306,18075
317,37230
307,25055
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri)		 Turizm Rehberliği
(Fakülte)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 55.950
50.000
51.680
53.100		 263,09046
286,88244
280,38114
251,78387
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri)		 Rus Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 65.452
57.000
50.338
47.500		 237,43344
266,61879
284,18259
267,58623
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Ermeni Dili ve Kültürü DİL 20+1
20+1
20+1
30+1
1

5		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 İbrani Dili ve Kültürü DİL 25+1
25+1
25+1
40+1		 8
19
21
21		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)		 Japon Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)		 DİL 1+0


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
—-

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2 Yıllık Bölümler

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2
65+2		 72
67		 309,52679
335,69350		 309.365
289.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Anestezi TYT 70+2
65+2		 72
67		 302,34887
325,91572		 346.303
331.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 287,30567
308,26190		 440.203
423.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 65+2
65+2		 67
67		 280,89529
308,58813		 487.807
421.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65+2
65+2		 67
67		 273,87409
296,26503		 545.918
501.000


ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri TYT 70+2
65+2		 72
67		 273,09309
299,58589		 552.805
478.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Odyometri TYT 65+2
65+2		 67
67		 270,34505
300,27173		 577.477
473.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Kayseri)		 Adalet TYT 80+2
80+2		 82
82		 269,62940
285,48368		 584.136
581.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Radyoterapi TYT 70+2
65+2		 72
67		 264,67376
288,87712		 631.824
555.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 263,99883
285,30229		 638.471
583.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Elektronörofizyoloji TYT 65+2
65+2		 67
67		 261,82189
286,84282		 660.881
570.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 260,07304
272,89044		 679.286
689.000
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(KKTC Uyruklu)		 TYT 1+0
 0
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