Erciyes Üniversitesi taban puanları! 2022 ÖSYM ile ERÜ Erciyes Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı?

Erciyes Üniversitesi taban puanları 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Devlet üniversiteleri arasında yer alan kurumu tercih edecek öğrenciler YKS tercih kılavuzunu bekliyor. Bu noktada ilgilendikleri bölümleri çeşitli üniversitelerde tercih edecek aday öğrenciler Erciyes Üniversitesi sıralama ve puanları için araştırmaya koyuldu. Peki, ÖSYM ile 2022 Erciyes Üniversitesi bölümleri taban tavan puanları, başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, Erciyes Üniversitesi taban puanları…
2022 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMA
ÖSYM başkanı Halis Aygün açıklamasına göre bu hafta açıklanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları henüz belli olmadı.
2022 Erciyes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları için bekleyiş sürüyor. Geçen yılın puanları şöyle:
KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Tıp
|SAY
|270+7
280+7
270+7
270+7
|277
287
277
277
|12.497
11.400
10.635
10.000
|448,72182
507,20058
489,14418
485,43990
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|120+3
110+3
110+3
100+3
|123
113
113
103
|27.343
26.200
23.346
22.000
|421,63683
484,60454
461,87134
454,61072
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|100+3
90+3
90+3
80+2
|103
93
93
82
|42.734
40.200
38.774
36.300
|400,94225
466,81438
436,26547
426,43958
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Uçak Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|53.391
47.900
47.351
50.300
|388,27706
457,59963
423,62004
402,98748
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|69.638
64.200
74.627
84.200
|370,99896
438,95015
387,79803
358,21944
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|77.847
87.800
103.690
110.000
|362,91713
412,33547
356,96495
333,03138
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|92.918
97.800
109.362
117.000
|349,13309
401,93257
351,80410
327,29911
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|108.077
128.000
156.467
167.000
|336,52622
373,70811
317,31630
294,69200
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)
|SAY
|60+2
60+2
70+2
60+2
|62
62
72
62
|114.740
101.000
113.999
123.000
|331,30162
398,10275
347,76117
322,99487
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|85+3
85+3
85+3
80+2
|88
88
88
82
|132.229
116.000
112.282
95.300
|318,89514
384,17645
349,28323
346,64958
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Uzay Mühendisliği
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|133.340
—
—
—
|318,10936
—-
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)
(İÖ)
|SAY
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
41
62
62
|41
41
62
62
|317,28535
370,81788
321,57724
296,42806
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|200+5
200+5
200+5
200+5
|205
205
205
205
|139.688
144.000
153.429
159.000
|313,96634
360,61155
319,21979
298,93499
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
|SAY
|60+2
60+2
70+2
60+2
|62
62
72
62
|166.426
140.000
145.014
148.000
|298,44720
363,91280
324,57510
305,54364
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|176.276
136.000
108.464
76.900
|293,36404
367,06699
352,61158
366,54369
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|85+3
85+3
85+3
80+2
|88
88
88
82
|183.903
166.000
167.912
147.000
|289,57764
345,06990
310,76311
306,07973
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|110+3
100+3
90+3
90+3
|113
103
93
93
|188.654
149.000
120.715
62.500
|287,27986
356,53987
342,12488
385,05525
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|85+3
85+3
85+3
80+2
|88
88
88
82
|204.569
199.000
203.037
172.000
|280,20504
325,51520
293,59359
291,90854
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
(İÖ)
|SAY
|40+1
40+1
60+2
60+2
|41
41
62
62
|208.420
168.000
175.935
185.000
|278,61464
343,70013
306,49172
285,82341
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|215.911
216.000
247.058
274.000
|275,54315
316,90023
276,65815
254,36850
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|230.974
203.000
198.380
173.000
|269,59920
323,19666
295,70718
291,80699
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|231.603
220.000
206.958
181.000
|269,38100
314,82849
291,92928
287,46357
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|85+3
85+3
85+3
80+2
|88
88
88
82
|274.764
267.000
265.369
239.000
|255,02997
294,73393
270,64816
264,71325
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Bitki Koruma
|SAY
|35+1
35+1
35+1
35+1
|36
36
36
36
|334.790
325.000
345.231
356.000
|239,00590
275,06226
249,54517
236,20250
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Matematik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|353.502
319.000
318.684
313.000
|234,54300
276,81518
255,84474
244,83464
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Kimya
|SAY
|30+1
30+1
30+1
25+1
|31
31
31
26
|379.497
386.000
393.549
409.000
|225,50883
258,79744
239,59779
224,38616
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|24
41
41
41
|Dolmadı
437.000
426.059
417.000
|Dolmadı
247,52990
233,66013
219,81704
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Bahçe Bitkileri
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|9
31
31
24
|Dolmadı
445.000
470.781
Dolmadı
|Dolmadı
245,89052
221,98799
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|17
31
31
31
|Dolmadı
407.000
407.399
330.000
|Dolmadı
253,85682
237,05091
241,27148
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Biyomedikal Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|32
72
72
72
|Dolmadı
284.000
269.028
188.000
|Dolmadı
288,58742
269,51524
284,60402
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Biyosistem Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|16
31
31
31
|Dolmadı
388.000
383.592
387.000
|Dolmadı
258,34965
241,52321
230,28021
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|15+1
15+1
15+1
15+1
|—
—
—
4
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
50+2
50+2
|14
11
14
41
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|30+1
40+1
60+2
55+2
|4
8
31
57
|Dolmadı
—
Dolmadı
267.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
256,45410
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|1
21
21
19
|Dolmadı
466.000
453.621
Dolmadı
|Dolmadı
241,91674
228,06973
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|30+1
40+1
50+2
60+2
|9
14
27
31
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Harita Mühendisliği
|SAY
|30+1
65+2
65+2
65+2
|8
8
60
67
|Dolmadı
—
Dolmadı
237.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
265,39661
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|35
84
92
93
|Dolmadı
—
Dolmadı
120.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
324,68902
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
100+3
|68
82
82
103
|Dolmadı
275.000
256.251
224.000
|Dolmadı
292,05648
273,55350
270,05382
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Mekatronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|31
56
62
62
|Dolmadı
—
287.615
262.000
|Dolmadı
—
263,99532
257,71545
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|6
82
82
82
|Dolmadı
451.000
383.559
360.000
|Dolmadı
244,68615
241,53115
235,42485
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Tarımsal Biyoteknoloji
|SAY
|20+1
20+1
20+1
25+1
|—
21
17
12
|Dolmadı
542.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
229,31713
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Tarla Bitkileri
|SAY
|30+1
30+1
30+1
45+2
|8
31
31
21
|Dolmadı
462.000
480.945
Dolmadı
|Dolmadı
242,58334
208,53705
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
10+1
—
|14
21
11
—
|Dolmadı
288.000
269.550
—
|Dolmadı
287,11496
269,34077
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|25+1
20+1
—
—
|5
21
—
—
|Dolmadı
519.000
—
—
|Dolmadı
232,75617
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Uçak Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
3+0
1+0
—
|—
1
—
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|Dolmadı
—
Dolmadı
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Zootekni
|SAY
|20+1
20+1
20+1
25+1
|4
21
14
11
|Dolmadı
543.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
229,25894
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Hukuk
|EA
|230+6
210+6
210+6
200+5
|236
216
216
205
|35.728
16.200
25.109
27.800
|359,94293
421,93248
400,80537
386,84369
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|91.480
85.000
98.089
108.000
|324,28738
371,45316
349,05460
329,60411
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|98.216
67.100
71.306
65.000
|321,10675
380,56477
363,93241
354,30591
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|267.149
190.000
182.818
196.000
|269,77746
328,60390
315,01394
297,42337
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|408.549
335.000
300.475
271.000
|246,00787
290,31172
285,12220
279,20581
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
70+2
70+2
|62
62
72
72
|448.090
272.000
252.833
285.000
|240,70660
304,64789
295,69052
276,27076
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|80+2
—
—
—
|82
—
—
—
|479.108
—
—
—
|236,79154
—-
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Maliye
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|519.484
444.000
409.468
395.000
|231,64824
270,03185
265,95460
257,31229
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|İşletme
|EA
|80+2
90+3
90+3
100+3
|82
93
93
103
|542.702
561.000
581.998
639.000
|228,09704
252,89415
243,91904
229,06140
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|60+2
60+2
50+2
60+2
|6
62
52
37
|Dolmadı
770.000
763.994
Dolmadı
|Dolmadı
229,17857
224,91218
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
1
0
|Dolmadı
—
474.979
Dolmadı
|Dolmadı
—
256,75662
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|İktisat
|EA
|80+2
90+3
90+3
100+3
|33
93
93
103
|Dolmadı
651.000
617.668
667.000
|Dolmadı
241,76637
240,14025
225,84549
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|İktisat
(İÖ)
|EA
|80+2
50+2
50+2
100+3
|1
52
52
33
|Dolmadı
752.000
765.725
Dolmadı
|Dolmadı
230,86171
224,67998
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|İşletme
(İÖ)
|EA
|80+2
50+2
50+2
100+3
|19
52
52
44
|Dolmadı
704.000
720.413
Dolmadı
|Dolmadı
235,81162
229,94720
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Maliye
(İÖ)
|EA
|60+2
70+2
80+2
80+2
|22
72
82
82
|Dolmadı
636.000
600.427
615.000
|Dolmadı
243,51754
241,94492
231,48899
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|70
72
72
72
|Dolmadı
539.000
455.296
485.000
|Dolmadı
255,85666
259,39008
245,42798
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Sosyoloji
(İÖ)
|EA
|40+1
60+2
70+2
70+2
|10
62
72
72
|Dolmadı
711.000
644.571
723.000
|Dolmadı
235,08734
237,41637
209,57591
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|30+1
30+1
30+1
60+2
|7
31
31
21
|Dolmadı
765.000
773.693
Dolmadı
|Dolmadı
229,59293
223,50021
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|21.342
18.600
19.803
22.200
|354,96298
388,97310
393,02927
378,42069
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|21.637
—
—
—
|354,58538
—-
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|58.195
47.500
62.932
83.400
|324,13051
360,33795
359,40062
338,29608
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|180+5
200+5
200+5
200+5
|185
205
205
205
|137.043
78.000
77.874
57.600
|292,61385
343,01043
352,08925
350,54155
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
100+3
|82
82
82
103
|212.007
147.000
134.398
129.000
|273,94321
317,40670
331,42739
322,15580
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
100+3
|82
82
82
103
|343.603
220.000
223.332
249.000
|250,84254
298,87471
309,10368
294,26700
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
80+2
80+2
100+3
|62
82
82
103
|357.791
291.000
262.408
228.000
|248,75756
284,29342
301,23151
298,20476
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|85+3
85+3
85+3
80+2
|88
88
88
82
|359.807
310.000
269.690
265.000
|248,47188
280,71630
299,80420
291,29603
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|85+3
85+3
85+3
80+2
|88
88
88
82
|362.049
304.000
296.536
295.000
|248,14703
281,94689
294,89944
286,19575
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ)
|SÖZ
|125+4
150+4
150+4
160+4
|129
154
154
164
|368.905
144.000
140.692
117.000
|247,18560
318,21091
329,50340
325,82621
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|İlahiyat
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|482.424
—
—
—
|232,23899
—-
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|85+3
85+3
85+3
80+2
|88
88
88
82
|500.596
434.000
397.241
391.000
|229,69633
260,15003
278,39628
272,06789
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Tarih
(İÖ)
|SÖZ
|60+2
80+2
80+2
100+3
|62
82
82
103
|525.760
410.000
392.500
385.000
|225,45761
263,86121
279,12116
272,77652
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|540.862
—
—
—
|221,98512
—-
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
51
—
—
|542.884
—
—
—
|221,37897
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Gazetecilik
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
29
—
—
|558.845
—
—
—
|209,61088
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Çerkez Dili ve Kültürü
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|13
31
31
31
|Dolmadı
820.000
541.267
596.000
|Dolmadı
195,13072
258,37900
248,49290
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
| Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|85+3
85+3
85+3
80+2
|19
88
88
82
|Dolmadı
612.000
544.443
599.000
|Dolmadı
235,21858
257,96738
248,27046
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|SÖZ
|85+3
85+3
85+3
80+2
|65
88
88
82
|Dolmadı
488.000
465.515
530.000
|Dolmadı
252,22579
268,51594
255,39240
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Uzaktan Öğretim)
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|41
39
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ)
|SÖZ
|85+3
85+3
85+3
80+2
|57
88
88
82
|Dolmadı
484.000
436.961
453.000
|Dolmadı
252,67856
272,54822
264,21830
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|35
72
72
72
|Dolmadı
573.000
503.743
476.000
|Dolmadı
240,41164
263,28809
261,46442
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Sanat Tarihi
(İÖ)
|SÖZ
|50+2
60+2
70+2
70+2
|5
62
72
72
|Dolmadı
693.000
619.892
651.000
|Dolmadı
224,98755
248,58172
243,13216
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Türk Halkbilimi
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|16
41
41
41
|Dolmadı
561.000
545.539
587.000
|Dolmadı
242,04277
257,82111
249,45297
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|16.155
13.600
14.966
14.200
|386,82698
407,81397
399,38436
388,23154
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri)
|Çin Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
41
41
52
|25.377
25.700
23.804
21.800
|356,41946
364,41285
365,92343
355,46471
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Japon Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|25.960
24.600
23.925
23.500
|354,59494
368,38027
365,47035
348,88680
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|70+2
70+2
70+2
65+2
|72
72
72
67
|26.963
23.000
23.752
20.100
|351,48064
373,79674
366,13862
362,42833
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Kore Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|28.076
29.200
27.009
24.400
|347,95524
352,52849
355,14417
345,40429
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|DİL
|60+2
70+2
70+2
65+2
|62
72
72
67
|33.654
28.800
28.850
24.800
|330,53865
353,91045
349,20975
343,56260
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Kore Dili ve Edebiyatı
(İÖ)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|37.112
36.900
33.767
32.400
|319,79931
327,77590
333,47570
315,41531
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|51.724
43.700
39.114
34.800
|275,00944
306,18075
317,37230
307,25055
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri)
|Turizm Rehberliği
(Fakülte)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|55.950
50.000
51.680
53.100
|263,09046
286,88244
280,38114
251,78387
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri)
|Rus Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|65.452
57.000
50.338
47.500
|237,43344
266,61879
284,18259
267,58623
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Ermeni Dili ve Kültürü
|DİL
|20+1
20+1
20+1
30+1
|—
1
—
5
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|İbrani Dili ve Kültürü
|DİL
|25+1
25+1
25+1
40+1
|8
19
21
21
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(Kayseri) (Devlet)
|Japon Dili ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu)
|DİL
|1+0
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|309,52679
335,69350
|309.365
289.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Anestezi
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|302,34887
325,91572
|346.303
331.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|287,30567
308,26190
|440.203
423.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|280,89529
308,58813
|487.807
421.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|273,87409
296,26503
|545.918
501.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|273,09309
299,58589
|552.805
478.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Odyometri
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|270,34505
300,27173
|577.477
473.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Kayseri)
|Adalet
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|269,62940
285,48368
|584.136
581.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Radyoterapi
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|264,67376
288,87712
|631.824
555.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|263,99883
285,30229
|638.471
583.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|261,82189
286,84282
|660.881
570.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|260,07304
272,89044
|679.286
689.000
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Kayseri) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|1+0
—
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—