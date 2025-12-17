Erciyes’te kış sezonu açılıyor

Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon için geri sayım başladı. Erciyes'te pistler yarın kayak tutkunlarını bekliyor. Dünya standartlarındaki altyapısı, modern tesisleri ve geniş pist ağıyla Türkiye'nin en donanımlı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde 112 kilometre pist, 19 mekanik tesis ve 41 farklı kayak pisti bulunuyor. Geçtiğimiz sezon yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Erciyes'in, yalnızca kış aylarında değil yılın dört mevsiminde turizme hizmet ediyor.

ULUSLARARASI BAŞARI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in uluslararası alandaki başarısına dikkat çekerek, "Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi" listesinde yer alan Türkiye'deki tek merkez olmasının gurur verici olduğunu ifade etti. Erciyes Kayak Merkezi'nin Türkiye'nin en gelişmiş yapay karlama altyapısına sahip olduğuna dikkat çeken Büyükkılıç, "154 suni karlama makinesi ile saatte 9 bin metreküp kar üretiliyor. Dolayısıyla doğal kar yağışı olmasa bile sezon kesintisiz sürdürülebilecek" dedi.