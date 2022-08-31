Erdek Kamp Alanları – En İyi, Denize Sıfır Erdek Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Erdek sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cennet gibi yerleri bulunan birçok noktaya sahiptir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olma özelliğini taşıyan Erdek, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir bölgedir. Erdek'te ciddi anlamda kamp yapılabilecek sayısız nokta bulunmaktadır. Yazımızda bizler de Erdek'teki kamp alanları nerelerdir, en iyi, denize sıfır Erdek çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler nerelerdir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Erdek Kamp Alanları

Erdek coğrafi konum dolayısıyla birçok kamp alanına ev sahipliği yapmaktadır. Yazlık bir yer olması ve ikliminin genel olarak ılıman olması yıl içinde sayısız ziyaretçinin gelmesine sebebiyet vermektedir. Erdek'te birçok ücretli ve ücretsiz kamp alanları bulunmaktadır. Erdek'te bulunan kamp alanları ise şunlardır:

Çamlıkaltı Camping Cafe

Ay Kamping

Mysia Beach Camping

Aldırmaz Kamping

Ant Camping

Turan Köyü Plajı Kamp Alanı

Kapıdağ Camping

Ocaklar Halk Plajı Kamp Alanı

Selçuk Kamp

Tatlısu Halk Plajı

Cumhuriyet Camping

Doğanlar Plajı Kamp Alanı

Küçükova Koyu Kamp Alanı

İlhanköy Kamp Alanı

Narlı Plajı Kamp Alanı

Kirazlı Manastırı Kamp Alanı

Erdek Abant Pansiyon

Göktur Campig Motel

Yeşilim Camping Restaurant

Erdek Çadır Kamp Alanları

Yazımızda da bahsettiğimiz gibi Erdek sahil beldesi olduğu için genel olarak yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin sık geldiği yerlerden biri olmuştur. Konumu dolayısıyla birçok kamp alanını içinde barındırmaktadır. Listemizde vermiş olduğumuz yerler de ziyaretçilerin en sık uğradığı konumlardır. Listeyi inceleyerek ve araştırarak bu yerler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.