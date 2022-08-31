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Giriş Tarihi: 31.8.2022 13:01 Son Güncelleme: 31.8.2022 13:02

Erdek Kamp Alanları – En İyi, Denize Sıfır Erdek Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Erdek kamp alanları ve coğrafi konum dolayısıyla büyük zenginliklere sahip bir bölgedir. Sayısız doğal kamp alanları ve güzelliği bulunan Balıkesir hakkında merak edilen en önemli konulardan biri de Erdek kamp alanları ve en iyi Erdek çadır kamp yerlerine ulaşma yollarıdır. Balıkesir’in gözde ilçesi Erdek, böylece son zamanlarda turistlerin uğrak noktası oldu. Peki, Erdek kamp alanları nerededir? En iyi, denize sıfır Erdek çadır Kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler neresidir? İşte detaylar…

Erdek Kamp Alanları – En İyi, Denize Sıfır Erdek Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Erdek sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cennet gibi yerleri bulunan birçok noktaya sahiptir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olma özelliğini taşıyan Erdek, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir bölgedir. Erdek'te ciddi anlamda kamp yapılabilecek sayısız nokta bulunmaktadır. Yazımızda bizler de Erdek'teki kamp alanları nerelerdir, en iyi, denize sıfır Erdek çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler nerelerdir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Erdek Kamp Alanları

Erdek coğrafi konum dolayısıyla birçok kamp alanına ev sahipliği yapmaktadır. Yazlık bir yer olması ve ikliminin genel olarak ılıman olması yıl içinde sayısız ziyaretçinin gelmesine sebebiyet vermektedir. Erdek'te birçok ücretli ve ücretsiz kamp alanları bulunmaktadır. Erdek'te bulunan kamp alanları ise şunlardır:

  • Çamlıkaltı Camping Cafe
  • Ay Kamping
  • Mysia Beach Camping
  • Aldırmaz Kamping
  • Ant Camping
  • Turan Köyü Plajı Kamp Alanı
  • Kapıdağ Camping
  • Ocaklar Halk Plajı Kamp Alanı
  • Selçuk Kamp
  • Tatlısu Halk Plajı
  • Cumhuriyet Camping
  • Doğanlar Plajı Kamp Alanı
  • Küçükova Koyu Kamp Alanı
  • İlhanköy Kamp Alanı
  • Narlı Plajı Kamp Alanı
  • Kirazlı Manastırı Kamp Alanı
  • Erdek Abant Pansiyon
  • Göktur Campig Motel
  • Yeşilim Camping Restaurant

Erdek Çadır Kamp Alanları

Yazımızda da bahsettiğimiz gibi Erdek sahil beldesi olduğu için genel olarak yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin sık geldiği yerlerden biri olmuştur. Konumu dolayısıyla birçok kamp alanını içinde barındırmaktadır. Listemizde vermiş olduğumuz yerler de ziyaretçilerin en sık uğradığı konumlardır. Listeyi inceleyerek ve araştırarak bu yerler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Erdek Kamp Alanları – En İyi, Denize Sıfır Erdek Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler
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