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Giriş Tarihi: 1.7.2022 11:47 Son Güncelleme: 1.7.2022 11:47

Erdek Nerede? Erdek Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Erdek Nerede? Erdek Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Tatiller için otel tercihlerinin modası geçtikçe artık insanlar yeni tatil yerleri ve huzurlu küçük ilçeler aramaya başladı. Son dönemlerde otel fiyatlarındaki artışlar da büyük şehirde yaşayan insanların yakın çevrelerdeki deniz kenarı yerleri araştırma sıklığını arttırdı. Türkiye’nin ilk sayfiye alanlarından biri olan, doğal güzelliği ve eşsiz antik kentleri ile Erdek son dönemlerde en çok aratılan yerlerden biri haline gelmiştir. Hem tarih hem doğa hem de deniz tatili arayanlar Erdek nerede sorusunu sıklıkla aratmışlardır. Erdek için tatil planı yapmadan önce Erdek hangi ile bağlı ya da Erdek’e nasıl gidilir sorularının cevaplarını öğrenmek istiyorsanız işte bu yazımız tam size göre. Doğal güzelliği ile ünlü Erdek körfezi nerede ve Erdek’e hangi yollardan nasıl gidilir hep beraber bakalım.

Küçük tatil kasabalarında olduğu gibi Erdek nüfusu da yaz aylarında iki katına çıkmaktadır. İster günübirlik gezilerinizde isterseniz de konaklamak için tercih edeceğiniz Erdek için kendinize bir gezi planı oluşturmak için Erdek nerede ve Erdek hangi ilimize bağlı sorularının cevapları aşağıdaki gibidir.

Erdek Nerede?

Balıkesir iline bağlı tarihi ve doğası ile cezbedici bir ilçedir Erdek. Balıkesir bir kısmı Ege Bölgesinde bir kısmı İse Marmara Bölgesinde yer alır. Erdek ise Marmara Bölgesinde ve Marmara denizine doğru uzanan Kapıdağ Yarımadası'ndadır. Aynı zamanda Kapıdağ Yarımada ile kuzey ve batu çevresindeki Paşalimanı, Marmara, Avşa, Ekinlik adaları ve diğer küçük adalardan oluşan bir ilçemizdir.

Erdek Hangi İle Bağlı?

Erdek, Balıkesir ilimize bağlı bir ilçe olarak karşımıza çıkar. Balıkesir ilinin içinde bulunan Erdek, kuzeyinde bulunan Kapıdağ Yarımadası'nda ve Erdek Körfezi içinde yer alır.

Erdek Körfezi Nerede?

Marmara Denizi'nin güneybatısında bulunan bir körfezdir. Erdek körfezinin doğusunda Kapıdağ, batısında Karabiga, güneyinde Edincik ve Karabiga arasındaki düz kıyı ovaları ile sınırlanır.

Erdek'e Nasıl Gidilir?

Konumu itibari ile diğer şehirlere özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'ya çok uzak olmaması ile ulaşım açısından da kolaylık sağlanmaktadır. Erdek, Balıkesir şehir merkezine 118 km, İstanbul'a 243 km uzaklıkta, Ankara'ya 510 km uzaklıkta, İzmir'e 294 km uzaklıkta ve Bursa'ya 117 km uzaklıktadır.

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Erdek Nerede? Erdek Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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