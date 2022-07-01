Erdek Nerede? Erdek Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Küçük tatil kasabalarında olduğu gibi Erdek nüfusu da yaz aylarında iki katına çıkmaktadır. İster günübirlik gezilerinizde isterseniz de konaklamak için tercih edeceğiniz Erdek için kendinize bir gezi planı oluşturmak için Erdek nerede ve Erdek hangi ilimize bağlı sorularının cevapları aşağıdaki gibidir.

Erdek Nerede?

Balıkesir iline bağlı tarihi ve doğası ile cezbedici bir ilçedir Erdek. Balıkesir bir kısmı Ege Bölgesinde bir kısmı İse Marmara Bölgesinde yer alır. Erdek ise Marmara Bölgesinde ve Marmara denizine doğru uzanan Kapıdağ Yarımadası'ndadır. Aynı zamanda Kapıdağ Yarımada ile kuzey ve batu çevresindeki Paşalimanı, Marmara, Avşa, Ekinlik adaları ve diğer küçük adalardan oluşan bir ilçemizdir.

Erdek Hangi İle Bağlı?

Erdek, Balıkesir ilimize bağlı bir ilçe olarak karşımıza çıkar. Balıkesir ilinin içinde bulunan Erdek, kuzeyinde bulunan Kapıdağ Yarımadası'nda ve Erdek Körfezi içinde yer alır.

Erdek Körfezi Nerede?

Marmara Denizi'nin güneybatısında bulunan bir körfezdir. Erdek körfezinin doğusunda Kapıdağ, batısında Karabiga, güneyinde Edincik ve Karabiga arasındaki düz kıyı ovaları ile sınırlanır.

Erdek'e Nasıl Gidilir?

Konumu itibari ile diğer şehirlere özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'ya çok uzak olmaması ile ulaşım açısından da kolaylık sağlanmaktadır. Erdek, Balıkesir şehir merkezine 118 km, İstanbul'a 243 km uzaklıkta, Ankara'ya 510 km uzaklıkta, İzmir'e 294 km uzaklıkta ve Bursa'ya 117 km uzaklıktadır.