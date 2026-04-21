Erdek’te bıçaklı saldırı davasında karar: Sanık 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Çuğra bölgesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, sanığın Hazal Atmaca'ya (38) bıçakla saldırarak ağır yaraladığı, boğazını kesmeye teşebbüs ettiği belirlendi. Ağır yaralanan Atmaca'nın 30 gün komada kaldığı ve çok sayıda ameliyat geçirdiği öğrenildi. Daha önce görülen davada sanık hakkında "kadını öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verildiği, ancak kararın İstinaf Mahkemesi tarafından eksiklikler gerekçesiyle bozulması üzerine yargılamanın yeniden yapıldığı bildirildi.

Son duruşmada sanık avukatı, olayın yaralama kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak tahliye talebinde bulundu. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanık ise öldürme kastı olmadığını, olayın bir anlık geliştiğini öne sürdü. Mağdur avukatı Betül Agen Eraslan, saldırının niteliğinin açık olduğunu belirterek önceki müebbet kararında direnilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı da mütalaasında sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucunda sanık Süleyman Demir'i 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından Av. Betül Agen Eraslan, dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.