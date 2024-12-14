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Giriş Tarihi: 14.12.2024 02:50 Son Güncelleme: 14.12.2024 02:52

Erdek’te cinayet: Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Balıkesir’in Erdek ilçesi Narlı Mahallesi’nde akşam saat 21.00 sularında yaşanan cinayet, gündüz saatlerinde başlayan bir tartışmanın sonucuydu.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Erdek’te cinayet: Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Olay, Erdek'in Narlı Kırsal Mahallesinde denetimli serbestlikten yararlanan 46 yaşındaki Fuat Y., olaydan önce 68 yaşındaki Ersin S. ile gündüz vakti tartıştı. Akşam saatlerinde yeniden karşılaşan ikili arasındaki tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fuat Y., bıçakla Ersin S.'yi ağır yaraladı.

Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Ersin S., olay yerinde hayatını kaybetti. Fuat Y., cinayet sonrası Jandarma ekiplerine teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kavganın çıkış nedeni araştırılıyor.

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Erdek’te cinayet: Tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü
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