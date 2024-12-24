Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Eraslan göreve başladı

Erdemli Cumhuriyet Başsavcısı Veli Gündüz'ün Konya Bölge Adliye Mahkemesine Cumhuriyet Savcısı olarak atanmasının ardından boşalan başsavcılık görevine Hidayet Eraslan atandı. Son olarak İstanbul Çağlayan adliyesinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Hidayet Eraslan Erdemli Adliyesine başsavcı olarak atandı. Mersin ve Erdemli hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Eraslan "Erdemli güzel bir ilçe ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için göreve başladık. Hepimiz için hayırlı olsun" dedi.