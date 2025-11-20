Erdemli’de kendini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 dolandırıcı yakalandı

Erdemli ilçesinde yaşayan yaşlı bir vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıttı. Vatandaşa, adının terör örgütüyle bağlantılı olduğunu söyleyen dolandırıcılar, sözde "yardımcı olmak" bahanesiyle bankadan yüklü miktarda para çekmesini ve parayı elden teslim etmesini istedi. Vatandaş parayı verdikten sonra dolandırıldığını anlayarak jandarmaya başvurdu.

Olay üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Erdemli ilçesindeki 230 güvenlik kamerasından yaklaşık 1500 saatlik görüntü incelendi. Toplu taşıma araçları ve ticari taksilerin kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler,

şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Ankara ve Şanlıurfa illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.