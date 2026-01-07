Erdinç Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz’ın biyografisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında, 21.12.2017 tarihinde Doktora Programını tamamlayarak Maliye Doktoru Unvanı aldı. İçişleri Bakanlığının 30.11.2016 tarih ve 2016/3 sayılı kararı ile "Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği" statüsüne yükseltildi.

10 Ocak 2018 tarihinde, İçişleri Bakanlığı ile Türk İdareciler Derneğince belirlenen; Başarılı İdareci Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın elinden alarak "Yılın Kaymakamı" seçildi.



04.09.2014-17.09.2018 tarihlerinde Sivrihisar Kaymakamı olarak görev yaptı. 26.11.2018 tarih ve 18722 sayılı karar ile Eskişehir Valisi Sayın Özdemir ÇAKACAK tarafından maaşla ödüllendirildi. 01.09.2018/157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tepebaşı Kaymakamı olarak atandı.

Aynı zamanda 08.10.2018-24.09.2019 tarihleri arasında Milli Eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan anket ve saha çalışmaları sonucunda; en başarılı Kaymakam seçilmiş olup, 19.10.2019 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle "Yılın Kaymakamı" ödülü verildi. 18.09.2018-17.06.2020 tarihleri arasında Tepebaşı Kaymakamı olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığının 09/06/2020 tarih ve 2020/274 sayılı kararı ile Osmaniye Valisi olarak atanmıştır.