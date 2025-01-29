Ereğli Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Ereğli Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Semtte?

Ereğli Otogarı'nın konumu, Ereğli'nin farklı mahallelerinden kolayca ulaşılabilecek bir noktadadır. Çevre yollarına olan yakınlığı sayesinde, özellikle Konya il merkezi ve çevre ilçelerden gelen yolcular için ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Bu özelliği, Ereğli Otogarı'nı bölgedeki önemli ulaşım merkezlerinden yapmıştır. Yol tarifi ile Ereğli Otogarı'na nasıl gidilir, hangi semtte, nerede sorularına cevap bulan ziyaretçilerin bu konuda başka bir soru işareti kalmayacağını söyleyebiliriz.

Ereğli Otogar Nerede?

Ereğli Otogarı, ilçenin Ereğli ilçesinin merkezi bir konumunda yer almaktadır. İlçenin ulaşım ağının önemli bir parçası olan otogar, hem yerli halk hem de turistler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Yol Tarifi ile Ereğli Otogarı'na Nasıl Gidilir, Hangi Semtte?

Ereğli Otogarı'nın kısaca adresi ''Cahı Mahallesi Konya Ereğli Caddesi No: 1900 Ereğli / KONYA'' şeklindedir. Ereğli Otogarı'na ulaşmak için farklı ulaşım alternatifleri bulunmaktadır: