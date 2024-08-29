Ereğli’de pat pat kazası: 1 ölü 1 yaralı

Çayırlı köyünde Bayram A. (36) idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı ile köy içerisinde virajı dönerken kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, sürücü Bayram A, yaralanırken, araçta yolculuk yapan Nazım Kılıç (48) ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Patpat sürücüsü Bayram A'nın ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, hayatını kaybeden Nazım Kılıç'ın cansız bedeli hastane morguna kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.