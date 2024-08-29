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Giriş Tarihi: 29.8.2024 10:56 Son Güncelleme: 29.8.2024 10:58

Ereğli’de pat pat kazası: 1 ölü 1 yaralı

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Çayırlı köyünde meydana gelen pat pat kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Ereğli’de pat pat kazası: 1 ölü 1 yaralı

Çayırlı köyünde Bayram A. (36) idaresindeki patpat tabir edilen tarım aracı ile köy içerisinde virajı dönerken kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, sürücü Bayram A, yaralanırken, araçta yolculuk yapan Nazım Kılıç (48) ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Patpat sürücüsü Bayram A'nın ise Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde tedavisi sürerken, hayatını kaybeden Nazım Kılıç'ın cansız bedeli hastane morguna kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Ereğli’de pat pat kazası: 1 ölü 1 yaralı
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