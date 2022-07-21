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Giriş Tarihi: 21.7.2022 13:12 Son Güncelleme: 21.7.2022 13:21

Terörün finansman kaynağına bir darbe daha vuruldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Diyarbakır’da 620 personelin katılımıyla eren Abluka-23 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık Narko Terör operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Lice kırsalında 407 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Terörün finansman kaynağına bir darbe daha vuruldu

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde "Eren Abluka-23 (Lice/Kıralan) Şehit Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet UFACIK" Narko Terör operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 620 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

19 AYRI NOKTA TESPİT EDİLDİ

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığınca Diyarbakır-Lice ilçesi Kıralan Mahallesi kırsalında 19 ayrı nokta tespit edildi. Bu noktalarda yapılan aramalar sonucunda; 5 kilo 247 gram esrar 407 bin 500 kök kenevir bitkisi ve 600 metre sulama hortumu ele geçirildi.

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Terörün finansman kaynağına bir darbe daha vuruldu
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