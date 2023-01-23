Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesi Giresunumu Dağı'nda dün istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi.
3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
SİHA ve Atak taarruz helikopteri desteğinde komando ve güvenlik korucusu timlerin, PKK/KCK mensuplarıyla girdiği çatışmada, 3 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.
Bölgede, arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.