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Giriş Tarihi: 23.1.2023 10:59

Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi...

Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu kapsamında Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

DHA
Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesi Giresunumu Dağı'nda dün istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SİHA ve Atak taarruz helikopteri desteğinde komando ve güvenlik korucusu timlerin, PKK/KCK mensuplarıyla girdiği çatışmada, 3 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.

Bölgede, arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

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Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi...
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