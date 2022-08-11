Haberler Yaşam Haberleri Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? Şehit Eren Bülbül ölümünün 5. yıldönümünde anlılıyor!
Giriş Tarihi: 11.8.2022 09:37

Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? Şehit Eren Bülbül ölümünün 5. yıldönümünde anlılıyor!

Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristlerin yerini ihbar eden ve güvenlik güçlerine yardım ederken şehit olan Eren Bülbül ölümünün 5. Yıl dönümünde tüm Türkiye’de anılıyor. Küçük yüreğinde kocaman bir vatan sevgisiyle dolup taşan gencin ailesinin acısı ile halen ilk günkü gibi. Şehit Bülbül’ün ölüm yıldönümünde “Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı, hikayesi nedir?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte Şehit Eren Bülbül’ün hayatı...

Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? Şehit Eren Bülbül ölümünün 5. yıldönümünde anlılıyor!

Henüz 15 yaşında bir çocukken kahramanlık öyküsüyle Türkiye'nin hafızasına kazınan Eren Bülbül, ölümünün 5. Yıldönümünde tüm Türkiye'de "İyi ki varsın Eren" paylaşımlarıyla anılıyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerin yerini ihbar eden ve güvenlik güçlerine yer göstererek yardımcı olmaya çalışan Eren Bülbül'ün teröristlerin açtığı ateşle şehit edilmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Peki, Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? İşte hayatı ve hakkında detaylar...

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EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü. İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

İyi ki varsın Eren! Doğum gününde de unutulmadı... Eren Bülbül kimdir? İşte hayatından detaylar...

Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı. Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu. Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.

Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla hafızalarda derin iz bırakan şehit Bülbül'ü, Türkiye kalbine gömdü. Sevenlerinin "İyi ki varsın Eren" sözleriyle hatırladığı Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.

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Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı, hikayesi nedir? Şehit Eren Bülbül ölümünün 5. yıldönümünde anlılıyor!
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