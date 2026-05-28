16 yaşındaki Eren suda boğularak can verdi

İslahiye ilçesinin kırsal İdilli Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 16 yaşındaki Eren Yıldırım (16) serinlemek amacıyla dereye girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Yıldırım'ı fark eden çevredekiler duruma müdahale etti. Sudan çıkarılan genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Eren Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

