Eren’in ölümünde gıdalar temiz çıktı! Soluk borusuna yemek kaçtığı iddiası...

O GIDALAR TEMİZ ÇIKTI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eren Yılgın'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Esenyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tavuk döner, ayran ve mercimek çorbasından numune almıştı. O numunelerin Türk Gıda Kodeksine uygun olduğu tespit edildi. Müdürlüğün o raporunda şu ifadeler yer aldı: "İlçe Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından adresteki işletmeye yapılan denetimde işletmenin toplu tüketime sunduğu "Tavuk Döner, Ayran ve Mercimek Çorbası" ürünlerinden numune alınmış olup söz konusu ürünlerin İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nce hazırlanan muayene ve analiz raporlarına göre E.Coli, L. Monocytogenes, Salmonella, B.Cereus ve Stafilokokal Enterotoksinler bakımından Türk Gıda Kodeksine uygun olduğu tespit edilmiştir"