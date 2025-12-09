Eren’in ölümünde gıdalar temiz çıktı! Soluk borusuna yemek kaçtığı iddiası...

İstanbul Esenyurt'a bağlı Hürriyet Mahallesi Saka sokakta geçtiğimiz kasım ayında babasıyla evde bulunduğu sırada eve tavuk döner ve ayran siparişi veren Eren Yılgın, dakikalar sonra hayatını kaybetti. Babası evden çıkınca Eren'in cansız bedenini eve sonradan gelen annesi buldu. Eren'in ölümü üzerine soruşturma başlatıldı. Abisinin yardımıyla Eren'in telefonu açıldı. Telefondan siparişin verildiği döner ve ev yemekleri satılan işletmeye ulaşıldı. İşletmeci İ.Ş. ve kurye Y.E.Ü. gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan şüpheliler somut bir delil bulunamamasından dolayı serbest bırakıldı.
İŞLETME MÜHÜRLENDİ
Esenyurt İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çorba, ayran ve dönerden numune aldı. Numuneler incelemeye alınırken hijyen şartlarına uymadığı iddiasıyla işletmeye 42 Bin TL ceza yazıldı. İşyeri ruhsatı olmadığı belirlenen işletme mühürlendi. Oğlunun ölümü sonrası açıklama yapan baba Salih Yılgın: "Şu an zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor. Aynı yerden yemek sipariş edip zehirlenen kimseyi duymadım. Rapor çıkmadan bir şey demem yanlış olur. 6-7 ay önce de 21 yaşındaki kızımı kaybettim. Kimseyi suçlayamam. Adli Tıp Raporu çıkar. Ona göre cezası olan çeker" dedi.
O GIDALAR TEMİZ ÇIKTI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eren Yılgın'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Esenyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tavuk döner, ayran ve mercimek çorbasından numune almıştı. O numunelerin Türk Gıda Kodeksine uygun olduğu tespit edildi. Müdürlüğün o raporunda şu ifadeler yer aldı: "İlçe Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından adresteki işletmeye yapılan denetimde işletmenin toplu tüketime sunduğu "Tavuk Döner, Ayran ve Mercimek Çorbası" ürünlerinden numune alınmış olup söz konusu ürünlerin İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nce hazırlanan muayene ve analiz raporlarına göre E.Coli, L. Monocytogenes, Salmonella, B.Cereus ve Stafilokokal Enterotoksinler bakımından Türk Gıda Kodeksine uygun olduğu tespit edilmiştir"
SOLUK BORUSUNA YEMEK KAÇTI ŞÜPHESİ
Öte yandan Eren'in kesin ölüm sebebi Adli Tıp Raporu sonrası ortaya çıkacak. Gıdaların Türk Gıda Kodeksine uygun çıkmasının ardından Eren'in ölümünde soluk borusuna kaçan bir yemek parçası nedeniyle boğulduğu iddiası ve kalp krizi gibi ihtimaller üzerinde duruluyor.