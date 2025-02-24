Ergani Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Ergani Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Otogardan ilçe merkezine ve çevresindeki diğer yerlere ulaşım sağlamak oldukça basittir. Ergani'yi ziyaret edecek olanlar için otogar, seyahatlerine başlangıç noktası olarak ideal bir seçenektir. Otogarda bilet satış gişeleri, bekleme salonları gibi temel hizmetler bulunmaktadır. Ayrıca, otogar çevresinde marketler de yer almaktadır. Ergani Otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, merkeze yakın mı demeden önce yolcuların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.

Ergani Otogar Nerede?

Ergani Otogarı, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunmaktadır. Otogar, ilçenin girişinde, ana yola yakın bir konumda yer alır. Özellikle Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Ergani, bu otogar sayesinde bölgesel ve ulusal ulaşım ağına kolayca bağlanır.

Adres: Şirinevler Mah. Elazığ Cad. Garaj Sok. Otogar İçi No:2HB Ergani/Diyarbakır

Yol Tarifi ile Ergani Otogarı'na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Ergani Otogarı, ilçe merkezine oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Otogardan ilçe merkezine yürüyerek bile ulaşmak mümkündür. Ancak, özellikle valizleriniz varsa veya yürümek istemiyorsanız, otogardan kalkan dolmuşlar veya taksi ile merkeze kolayca ulaşabilirsiniz.

Özel Araçla Ulaşım: Diyarbakır'dan Ergani'ye ulaşmak için D885 karayolunu takip edin. Yaklaşık 1 saatlik bir yolculuktan sonra Ergani ilçe girişinde otogarı göreceksiniz.

Toplu Taşıma ile Ulaşım: Ergani Otogarı, ilçe merkezine yakın olduğu için otogara ulaşım oldukça kolaydır. İlçe merkezinden kalkan dolmuşlar veya minibüslerle otogara ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Diyarbakır'dan veya çevre ilçelerden kalkan otobüsler de Ergani Otogarı'na direkt seferler düzenlemektedir.