Ergenler yalnızlaşıyor

TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nda konuşan Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Selçuk Candansayar, dijital dışlanmanın son dönemde arttığına, gençlerin arkadaşı olmadığına dikkat çekti. Candansayar, "Her 5 ergenden 1'ine sorduğunuzda 'Benim hiç yakın arkadaşım yok' diyor. Bu, büyük bir yalnızlaşma. Dijital platform şirketleri krizin yapısal üreticileri, bile isteye yapıyorlar. Hepimizin bildiği sonsuz kaydırma hareketi beynimizde sürekli dopamin salgılatıyor ve kaydırmadan duramıyoruz, uykumuz kaçıyor, saatlerce bu hareketi yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi, parmağımızdaki hareket beynimizi uyarıyor" dedi.

TOPLUMSAL DEĞERLERİ AŞINDIRIYOR

Okullarda yaşanan saldırıların orada başlamadığına dikkat çeken İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık ise "Bu hadiseler çoğu zaman önce ailede, akran çevresinde, dijital mecralarda, medya içeriklerinde, toplumsal iklim içerisinde şekillenen sürecin görünür hale gelmiş son aşaması. 2025'te 26 ilde 4 bin 202 kişinin katılımıyla yapılan saha çalışmasında katılımcıların yüzde 82.9'u dijital medyanın çocuklar üzerindeki zararının faydasından fazla olduğunu, yüzde 80.7'si ise dijital medyanın toplumsal değerleri aşındırdığını ifade etti. Ailede mutluluk, huzur ve güven oranı yüzde 94, yakın çevrede yüzde 76, şehir ölçeğinde yüzde 67, ülke ölçeğinde ise yüzde 56'ya düşüyor" ifadelerini kullandı. Karabıyık, algoritmaların çocukları bağımlı hâle getiren yapısının tespiti için sosyal medya platformlarına dava açtıklarını açıkladı.

SUÇU ARTIRIYOR

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Akademi Direktörü Hakan Çetin, "İnternetle ilişkili bağımlılıklar konusunda başvuranların yüzde 64'ü 12-18 yaş grubunda geliyor. İnternet bağımlılığıyla ilgili sorun yaşayan kişilerin aktif yasal süreçlerinin olma olasılığı da artıyor" şeklinde konuştu.