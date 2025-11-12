Erhan Afyoncu taziye evinde

MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu, komuta heyetiyle birlikte, Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın İstanbul Büyükçekmece'deki baba ocağını ziyaret etti. Korkmaz'ın babasına taziye dileklerini ileten Afyoncu, basın açıklaması yaptı.

"FEDAKÂR VE ÇALIŞKAN BİR KOMUTANIMIZDI"

Afyoncu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Acımız büyük. 20 kahraman vatan evladını kaybettik. Gökhan Yarbayımız Hava Harp Okulu'nda 2 senedir görev yapan, fedakâr, çalışkan, çok sevdiğimiz bir komutanımızdı. Tabii ailenin acısı hepimizden daha büyük. Önce millet olarak ilk vazifemizi yapmamız lazım. Cenazeler defnedildikten sonra isimlerinin yaşaması için tüm kurumlar ellerinden geleni yapacak. Çünkü onlar Türk Bayrağı'nın şan ve şerefle dalgalanması için Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanında görev icra ederken dönüşte elim bir kaza oldu. Mekanları cennet olsun."

"CENAZE DEFİNLERİ İÇİN AİLELERLE GÖRÜŞÜLÜYOR"

Afyoncu, cenazelerin defni konusunda da şu ifadeleri kullandı: "Cenazelerin defni ile ilgili şu anda bir gelişme yok. Basına duyurulacak. Bütün cenazeler Gürcistan'dan alınıp getirilecek. Ailelerin isteği doğrultusunda, nereye defnedilmelerini istiyorlarsa ailelerle görüşülüyor. Bakanlığımız bu konuda çalışma yapıyor. Türk milletinin başı sağ olsun."