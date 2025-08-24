Tarihçi ve Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu, VAV TV'de gençlerle baş başa programında açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erhan Afyoncu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

NÜFUSU ARTIRMAK İÇİN NE YAPILMASI LAZIM?

Bütün Doğu Türkistan, aslında bir simgeydi. Varlıklarını sürdürme imkanı olmayan bir Türk topluluğu var. Bunlar zaman zaman Türkiye'ye geldi. Doğurganlık sınırımızın istenilen seviyeye gelmesinin imkanı yok ama inşallah getirebiliriz. Ama bu Türk dünyasından nüfus takviyesi yapılması lazım. İsrail bunu yapıyor, dışarıdan Yahudi göçü alıyor. Ama maalesef Türkiye'de çocuk nüfusu elli yıldır düşüyor. Genç nüfusun fazla olması lazım. Burada Türkiye eğer gereken tedbirleri almazsa yaşlı bir ülke olacak. Nüfus kendini yönetemez olacak. Kuzey Avrupa'da özellikle orada aile yapısının da dağılmasıyla birlikte birlikte bir sürü sorun ortaya çıkmıştır. Bir İmparatorluğu biz nüfus yüzünden kaybettik bu noktada gerekeni yapmamız lazım.

BİR MEDENİYETİN ÇÖKÜŞÜ NASIL BAŞLAR?

Fikir üretemezseniz medeniyetiniz olmaz. Mesela Japonlar sanayide çok önde ama medeniyet üretemiyorlar. Osmanlı Avrupa'da gördüğü hiçbir şeyi sevmezdi mesela. Bu aslında Osmanlı'nın bir bakış açısı. Bunun aslında bir dezavantajı da var. Oradaki gelişmeleri kaçırabiliyorsun mesela. Batı örnek alınmaya başlandığı zaman da medeniyet çizgisi çökmeye başladı. Ama buradaki amaç gelişmeleri kaçırmamaktı.