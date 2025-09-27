Haberler Yaşam Haberleri Erhan Afyoncu VAV TV’de Osmanlı Tarihinden Sayfalar’da Bugün programına konuk oldu: “Timur Türkleşmiş bir Moğol’dur”
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve Tarihçi Erhan Afyoncu VAV TV’de yayınlanan Osmanlı Tarihinden Sayfalar’da Bugün programına konuk oldu. Afyoncu, Yıldırım Bayezid ile ilgili önemli bilgilere yer verirken, Timur’un Bayezid ile savaşması hakkında da konuştu. Afyoncu Timur’un “Türkleşmiş bir Moğol” olduğunu söyledi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve Tarihçi Erhan Afyoncu VAV TV'de yayınlanan Osmanlı Tarihinden Sayfalar'da Bugün programına konuk oldu.

Afyoncu, Yıldırım Bayezid ile ilgili önemli bilgilere yer verdi. Ayrıca Afyoncu, Timur'un Bayezid ile savaşması hakkında da konuştu. Afyoncu Timur'un Türkleşmiş bir Moğol olduğunu dile getirirken şu ifadelere yer verdi:

Timur aslen Türkleşmiş bir Moğol'dur. Çağataylardan geliyor, fakat zaman içerisinde o bölge komple Türkleşiyor. Mesela Çağataylar'da öyledir. Moğollar onları kendilerinden saymaz.

Bunlara zaman içerisinde onlara Türk nüfusunun büyüklüğünden dolayı Timur ve çevresindekiler Türkleşmiş olarak görünür. Timur tabi Çağatay'ın mirasını aldığı için büyük bir Moğol İmparatorluğu'nun büyük bir ordusu var.

Altınordu, Kadı Burhanettin Ahmet Memluk ve Yıldırım ona karşı bir ittifak kuruyor. Fakat Timur bu ittifakı bozup, fırsatı olunca, sırasıyla hepsine darbe vuruyor. Ardından geliyor ve Osmanlı'ya darbe vuruyor. O dönemde zaten bölge komple Müslüman ve Türk devletlerinden oluşuyor.

Türk tarihine baktığınız zaman birçok Türk devletinin aynı anda olduğunu görürsünüz. Mesela, Dandanakan savaşı Selçuklular ile Gazneliler arasında olmuştur. Birden fazla siyasi teşekkül olduğu için büyük savaşlar da Türkler arasında olmuştur.

