Ericek Gölü Nerede? Yol Tarifi İle Bursa Ericek Göleti’ne Nasıl Gidilir, Gezilecek Yerler Nereler?

Bir zamanlar Osmanlı'ya başkentlik yapmış Bursa'ya ait Ericek Gölü nerede diye soran ziyaretçiler vardır. Ziyaret etmek isteyenler, İstanbul'dan feribot ile 1-2 saatte gitmenin mümkün olduğu Ericek Gölü'ne nasıl gidilir sorusunun cevabı ile ilgilenir. Katırlı Dağları'nın hemen yanındaki Ericek Gölü yapay mı diye araştıran kişiler vardır. Güzel ve huzurlu bir tatil yapmayı planlayanlar, Ericek Gölü bungalov evleri fiyatları hakkında detaylı bilgi almak ister. Ericek Gölü'nde neler var?

Ericek Gölü Nerede?

Ericek, Bursa'ya bağlı Gürsu ilçesinde bulunan yapay bir göldür. Merkezden yaklaşık olarak 36 kilometre uzaklıktadır. Sulama amaçlı yapılan bir göl olan Ericek, tatil yapmak için giden turistlerin de favori lokasyonları arasındadır. Piknik yapmak ve eğlenmek için günübirlik gidenlerin sayısı da bir hayli fazladır. Bunun için 10 TL giriş ücreti ödenmesi istenir. Şehirden uzak ve doğaya yakın ortamlardan hoşlananların uğrak noktalarından biridir. Son yıllarda popülerleşmeye başlamasıyla birlikte gidenlerin sayısı da artmıştır. Göl kenarında yürüyüş yapmak için yollar ve soluklanmak için çok sayıda bank bulunur. Piknik alanlarının varlığı, açık alanda vakit geçirmeyi sevenleri memnun edecek niteliktedir. Mescid, lavabo ve çeşmeler, ziyaretçilerin konforlu zaman geçirmesine yardımcı olur.

Ericek Gölü'nde yapılacak birçok aktivite vardır. Adrenalin Park, heyecan verici sporlardan hoşlananlar için ideal bir ortamdır. Dağcılık tırmanma parkuru, atv ile safari parkuru, okçuluk ve olimpik trap poligonu, yapay tırmanma duvarı, zipline, kano, airboat ve deniz bisikleti kullanma imkanı sunan göleti ile tam bir tatil bölgesidir.

Ericek Gölü'ne Nasıl Gidilir?

Gürsu'da bulunan bu yapay göle şahsi aracı ile gidecek olanların Ankara yolunu kullanmaları gerekir. İlçe merkezine ulaşıldıktan sonra Hasan Köyü'ne, oradan da 15 kilometre ötede olan Dışkaya Köyü'ne gidilmelidir. Ericek Köyü ve Gölü ise bu köyden 4 kilometre ileridedir.

Ericek Gölü Bungalov Evleri Fiyatları Nasıldır?

Ericek, yaz tatili için kamp yapmayı ve bungalov evlerinde kalmayı düşünenlerin seçeneklerine mutlaka eklemesi gereken bir yerdir. Küçük olmasına rağmen ferah, ahşap, renkli, göl manzaralı ve doğal bir ortamda bulunan bu evler oldukça ilgi görür. Evlerde konaklamak isteyenlerin, günlük 200 TL gibi bir rakam ödemeleri gerekir. Ek olarak, kamp yapmak için çadır kurmak ve karavanda konaklamak da mümkündür. Bungalovların yanı sıra, hobbit ev ve konteyner evlerde kalmak da mümkündür. Yemek ile uğraşmak istemeyenler için Gürsu Adrenalin Park'taki restoranlarda çeşitli lezzetler vardır.